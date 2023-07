Fano, auto ribaltata in un fosso, ricoverata in codice giallo una fanese di 44 anni

Si ribalta con l’auto in un fosso (foto), a Fenile, dopo essersi schiantata contro un palo della fermata del bus. Miracolata una fanese di 44 anni, ricoverata in codice giallo al Santa Croce di Fano, dopo essere stata estratta dai pompieri. Ha contusioni e ferite non gravi. Stando alla ricostruzione della dinamica, al vaglio della polizia locale, la fanese intorno alle 13,30 di ieri guidava una Opel Agila, transitando verso Carignano. Allo svincolo per Novilara ha perso il controllo dell’auto, centrando un palo e cappottandosi. La donna, rimasta incastrata nell’abitacolo, è stata estratta dai vigili del fuoco e consegnata al 118.

Un altro incidente si è verificato ieri in via Mattei, per un incidente avvenuto poco dopo le 11,30 che ha visto protagonista un vecchietto, per le cui condizioni di salute ancora si sta con il fiato sospeso. Era in sella alla sua bici il fanese, classe 1947, quando al distributore di via Mattei ha perso il controllo del mezzo a causa del cappello che gli è volato via. E’ rovinato malamente a terra. Immediati i soccorsi del 118 che lo hanno trasportato in Pronto Soccorso a Fano in codice rosso.