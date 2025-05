Fano Calcio e Cagliese si sfidano per il titolo di campione provinciale

Ultimo atto questo pomeriggio al Comunale di Cagli (calcio d’inizio alle 15,30) per il Fano Calcio che se la vedrà con la Cagliese nella finale tra le vincitrici dei gironi A e B del campionato di Terza categoria, finale valida per assegnare il titolo di campione provinciale. Di fronte si troveranno due realtà del calcio della nostra provincia che, eredi di una lunga tradizione sportiva, hanno deciso di ripartire dal gradino più basso. Entrambe hanno vinto i rispettivi gironi, il Fano con quattro giornate di anticipo e la Cagliese con una, ed entrambe hanno voluto identificarsi dando spazio a giocatori locali, attraverso un mix tra calciatori piuttosto esperti e giovani promettenti, in grado di rappresentare il futuro delle due società. Mister Giovanni Giacomucci ha il merito di aver riportato a Cagli alcuni atleti cagliesi come Pierpaoli, Bucci, Mascellini, mentre mister Luca Spendolini ha potuto contare su glorie granata come Nodari e Omiccioli. Mentre il Fano ha centrato l’obiettivo facendo l’en plein di vittorie, 28 su 28 gare, la Cagliese ha conquistato il medesimo traguardo (dopo la rinuncia due anni fa al campionato di Prima Categoria e la fusione con la Polisportiva Cagliese), collezionando 20 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte. Entrambe hanno avuto il miglior attacco (115 reti per il Fano e 59 per la Cagliese) e la miglior difesa (6 reti del Fano contro le 16 subite dalla Cagliese) del torneo e pure il capocannoniere con l’identico numero di reti, 27.

Nelle file giallorosse il leader indiscusso è stato Vittorio Lucarini, mentre fra i granata Riccardo Giovanelli che ha distanziato Gueye, autore di 19 gol. Sarà proprio il senegalese oggi a prendere il posto del più giovane attaccante granata, rimasto a Fano perché colpito da una fastidiosa influenza che non gli ha permesso di allenarsi. A parte questa assenza, mister Spendolini potrà contare sul resto del gruppo, compresi quindi i rientri del terzino Guei, che ha scontato una giornata di squalifica, e del regista Andrea Omiccioli, assente per motivi famigliari nell’ultima di campionato. Qualche preoccupazione infine per il portiere Sodani che però dovrebbe essere in campo oggi. Cagliese-Fano che rievoca scontri in serie superiori (D, 2006/07) sarà una finale secca, dopo i 90’ regolamentari in caso di parità si procederà direttamente ai calci di rigore. Prevista la diretta streaming su Facebook.

Silvano Clappis