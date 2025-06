Fano Centrale Festival. Cosa c’è da vedere

Dopo il successo delle giornate inaugurali, la 16ª edizione del Fano Centrale Festival continua ad animare la Rocca con mostre e visite guidate gratuite (previa prenotazione) oggi e domani e ancora il 20 e 21 giugno alle 17,30 a cura dell’associazione Centrale Fotografia. Fra le esposizioni principali, Symbolum raccoglie i lavori selezionati attraverso un’open call rivolta a fotografi under 30: cinque giovani artisti – Henry Airo, Francesca Atzori, Matteo Bernabè, Giuseppe Anthony Di Martino e Francesca Sonda – portano a Fano le loro visioni tra Italia ed estero, in una collettiva che racconta nuovi linguaggi visivi. Ospite speciale di questa edizione è Adriano Altamira, artista concettuale di rilievo internazionale, che espone due serie emblematiche: Area di coincidenza e il più recente Visti per caso, allestite nella sala principale della Rocca. Spazio anche alla formazione con le opere degli studenti di Isia Urbino. Info 347 2974406.