Fano, che peccato. Cede sul campo del Casarano

casarano

3

fano

2

LEO SHOES : Martinelli, Peluso 4, Miraglia 8, Ciardo 4, Lugli 37, Quarta 2, Carta (L), Licitra 1, Pepe, Tommasi, Baldari 15, De Micheli, Coppola, Giuliani 21. All. Licchelli.

SMARTSYSTEM FANO: Dimitrov 18, Roberti 37, Galdenzi, Merlo 1, Partenio 5, Raffa (L), Margutti 13, Focosi 7, Mazzon, Gori, Maletto 5, Uguccioni. All. Mastrangelo.

Arbitri: Vecchione e Colucci.

Parziali: 23-25, 21-25, 27-25, 25-19, 28-26

Note: Casarano: battute vincenti 11, battute errate 19, muri 9; Fano battute vincenti 4, battute errate 16, muri 14.

Incredibile sconfitta della Smartsystem Fano che non sfrutta le numerose occasioni avute e cade sul campo di Cutrofiano contro Leo Shoes Casarano. Inizio match che vede Fano allungare fino al 9-5, Casarano decide di spingere al servizio e questa mossa premia i padroni di casa che punto dopo punto recuperano e addirittura passano in vantaggio. Le squadre vanno avanti a braccetto ma nel finale rovente è Fano, con Margutti in campo per un Merlo che in settimana ha avuto qualche problema fisico, ad avere la meglio sul filo del rasoio.

Nella seconda frazione la situazione si sblocca verso la metà del set quando le battute dei fanesi e i muri creano il break.

Terzo set con Fano che parte forte (6-2, 18-15) ma Leo Shoes non intende abdicare. Finale rocambolesco: i locali riaprono la contesa. Sulle ali dell’entusiasmo Leo Shoes inizia bene la frazione successiva (5-3), Fano si ricompatta a muro con Focosi e Margutti (12-12) ma ci pensa Giuliani a spingere i suoi verso la rimonta con una serie di battute ficcanti (18-13). Con un po’ di patema Casarano tiene il vantaggio e si va al tie break.

È parità. Si va al tie-break.

Quinto set al cardiopalma con Fano che non sfrutta undici match ball e uno scatenato Roberti (10 punti solo nel quinto set). Un muro di Lugli e un ace di Giuliani regalano il successo ai pugliesi.

b.t.