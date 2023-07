Fano, Comune contrario a nuovo impianto agrivoltaico a Sant'Orso

Altro no del Comune a un nuovo impianto agrivoltaico, questa volta a Sant’Orso, tra via Galilei e l’autostrada, in un terreno a destinazione agricola. La società che lo ha presentato fa parte dello stesso gruppo che, tra settembre e ottobre dello scorso anno, voleva realizzare il mega progetto di agrivoltaico (45 ettari, 28 megawatt) sulle colline tra Fano e Cartoceto e che ha trovato l’opposizione compatta del territorio e delle istituzioni (Comuni di Fano e Cartoceto, Regione Marche).

Questa volta l’impianto è di dimensioni molto più contenute (l’area non arriva a 5 ettari per 4 megawatt), ma la risposta del Comune rimane negativa, anche se potrebbe non servire a molto visto che si tratta di un parere non vincolante. E’ quanto ribadito dal vicesindaco Cristian Fanesi all’amministratore delegato della società e al proprietario dei terreni che ha incontrato, con i tecnici comunali, alcune settimane fa. "Ho detto chiaramente – riferisce Fanesi – che l’amministrazione comunale è contraria agli impianti agrivoltaici su terreni fertili, che vanno utilizzati per l’agricoltura e non per questi investimenti".

Il parere del Comune non è vincolante. E a questo proposito Fanesi sottolinea il ritardo della Regione nel fornire linee guida chiare sulla localizzazione degli impianti agrivoltaici. "In assenza di interventi normativi regionali – fa notare – questo tipo di impianti ha iter semplificati, nonostante l’importante impatto ambientale: sono molto alti e di fatto l’agricoltura è impossibile nei terreni sottostanti". A marzo il coordinatore di Forza Italia Enzo Di Tommaso si era fatto portavoce delle preoccupazioni degli abitanti in particolare di via Malagotti, Bellandra e Galilei.

Anna Marchetti