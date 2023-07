Fano dei Cesari: il fuoco arde, comincia la festa

Con la consegna dei doni al tempio (sale, acqua di mare, pane e vino) e lo spettacolo dell’accensione del braciere con la consegna del “Sacro fuoco” alle fazioni, ieri sera ha preso ufficialmente il via l’edizione 2023 della Fanum Fortunae – La Fano dei Cesari. Protagoniste della prima serata di spettacoli al Pincio, sono state le Vestali della Colonia Ivlia Fanestris e il sindaco Massimo Seri che con le loro torce hanno illuminato la manifestazione attingendo il fuoco (che per gli antichi romani era allo stesso tempo simbolo religioso e dello Stato) dal braciere acceso poco prima.

Intanto oggi la manifestazione che fino a domenica fa tornare Fano indietro nel tempo di 2mila anni, dedica la giornata ai più piccoli, con l’attesissima Fano dei Cesarini a cura del Comitato Noi di Sant’Orso. Quest’anno l’iniziativa nata nel quartiere di Sant’Orso includerà nella gara e nei giochi anche i bambini diversamente abili, che avranno la possibilità di essere protagonisti (alle 19.30) con la corsa delle Super Bighette (pensate per poter accogliere al loro interno, in sicurezza, le carrozzine) trainate dai genitori mentre gli altri bimbi si cimenteranno con le tradizionali bighette alle 20.

Il tutto inizierà alle 17.45 con il raduno delle 4 fazioni in piazza XX Settembre per poi partire, alle 18, alla volta del Pincio. Alle 18.20 ci sarà una dimostrazione sempre dedicata ai più piccoli da parte di Simmachia Ellenon mentre alle 18.30 è in programma “Attenti al minotauro”, la rivisitazione della leggenda del labirinto di Cnosso. Poi spazio ai giochi con le “Anfore della Fortuna” e “Fascia la Mummia” prima della tradizionale corsa.

Nella stessa giornata è prevista la ricostruzione del mercato romano con arti e mestieri e di una domus romana (nell’area San Michele), l’apertura degli accampamenti, mercatini, ricostruzioni militari e dimostrazioni didattiche nell’area Pincio a cura di Simmachia Ellenon. Alle 22.30 grande evento di danza, sempre al Pincio, a cura di Accademia dello Spettacolo.

ti.pe.