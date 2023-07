Fano dei Cesari, il grande show E le tribune diventano a pagamento

di Tiziana Petrelli

Duemila figuranti per rievocare gli antichi fasti romani e 600 posti a sedere per godersi gli spettacoli al Pincio. E’ partito il conto alla rovescia per La Fano dei Cesari, la manifestazione che dal 12 luglio (alle 21 il rito del "Sacro fuoco" e l’accensione del braciere) al 16 luglio (dalle 19.45 la festa finale del Trionfo in Pompa Magna e poi alle 22 la Corsa delle Bighe) rievocherà in città gli antichi fasti romani. Un salto indietro di oltre 2000 anni per riportare Fano ai tempi della Fanum Fortunae. L’evento, organizzato dall’amministrazione comunale e dalla Proloco con il supporto delle associazioni cittadine Colonia Ivlia Fanestris, Simmachia Elleon e Noi di Sant’Orso, conterà sull’apporto di rievocatori storici che giungeranno da tutta Italia per allestire i propri accampamenti nel centro storico e simulare riti, combattimenti e danze durante le cinque giornate dell’evento. Per le vie del centro storico i turisti potranno imbattersi così in ronde o simulazioni di battaglie oppure potranno ammirare i mercatini dell’epoca e la Domus romana.

La più grande novità di quest’anno è però l’introduzione di un biglietto per l’accesso alle tribune, allestite attorno al Pincio, per godersi gli spettacoli di danza del sabato e la Corsa delle Bighe della domenica. Biglietti da 3 a 8 euro, differenziati per età (sotto i 3 anni gratuito, fino a 12 anni ridotto, sconti per i soci Bcc e per i turisti in possesso della Fano Card) acquistabili sul circuito liveticket. Sono circa 1500 i cittadini che hanno assicurato la loro presenza alla sfilata in abito romano, divisi nei colori delle quattro frazioni coinvolte nelle esibizioni e negli spettacoli in programma prima della corsa. L’altra novità invece attiene ai bambini che quest’anno potranno giocare con la storia in maniera davvero inclusiva, nella giornata pensata per loro all’ombra dell’Arco d’Augusto.

Giovedì 13 luglio è infatti il giorno delle famiglie con la Fano dei Cesarini, in cui potranno essere protagonisti della romanità anche i bimbi diversamente abili per i quali sono state progettate due super Bighette in grado di accogliere al loro interno le carrozzine per farli gareggiare trainati dai loro genitori (ore 19.30). Venerdì 14 luglio invece è la giornata degli spettacoli, da quelli in toga alle 19,30 in piazza Andrea Costa, al teatro storico fino ai combattimenti e la cena con delitto "Il mistero di Vitruvio" (info 0721.803339 - 3317233096). Sabato 15 luglio sono in programma i Ludi Fortunae ovvero le quattro fazioni si sfideranno a suon di spettacoli e rappresentazioni dal tema "Le feste e le cerimonie di Roma antica" e poi a seguire Bacchanalia, la festa in costume romano con cena tipica su prenotazione (ore 20.30 piazza Costa).