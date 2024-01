Fano e Fosso, il derby col freno a mano tirato. Zero gol, spalti deserti e tanta desolazione

ALMA JUVE

ALMA JUVE (3-5-2): Guerrieri; Mancini, Tomassini, Riggioni; Pensalfini (35’ st Dubaz), Ricci (1’ st Roberti), Urbinati, Gonzalez (24’ st Rovinelli), Allegrucci; Antonioni (15’ st Zanni), Padovani. A disp. Piersanti, Saponaro, Giuli, Malshi, Brunetti. All. Cornacchini

FORSEMPRONESE (4-4-2): Marcantognini; Bianchi, Urso (27’ st Camilloni), Rovinelli, Calvosa; Palazzi (29’ st Giacchina), Pandolfi L., Pandolfi R., Procacci (29’ st Battisti). Fagotti (43’ st Fraternali), Casolla (34’ st Germinale). A disp. Amici, Lorenzini, Mea, Aguzzi. All. Fucili.

Arbitro: Menozzi di Treviso, assistenti Pagano e Cappelletti.

Note: pomeriggio coperto, terreno buono, spettatori 250. Ammoniti: Pandolfi R., Calvosa, Gonzalez. Pandolfi L., Zanni. Angoli 1-6, recuperi 1’ + 5’.

"Penso che le persone che vengono a vedere una partita di calcio, di qualsiasi livello, siano il motore di questo sport e vedere poca gente (paganti 230, ndr) ad una partita del genere fa male da tutte le parti".

Domenico Germinale, attaccante del Fossombrone, ex granata, fornisce la migliore immagine di questo derby, che tornava dopo 57 anni, da mandare agli archivi. Mortificati da dall’assenza del pubblico delle grandi occasioni (i tre club granata e il Botty Club Fosombrone hanno boicottato per protesta contro il raddoppio dei prezzi deciso dal presidente dell’Alma Russo), condizionati dall’importanza della posta in palio, frenati dal precedente dell’andata (lo 0-2 sul campo capovolto dal giudice in 3-0), Fano e Fossombrone hanno giocato col freno a mano tirato.

Le assenze su entrambi i fronti – gli squalificati Bucchi, Conti e Pagliari per il Fossombrone, gli infortunati Kalombo, Coulibaly e Sergese fra i granata – hanno poi responsabilizzato maggiormente i presenti, specie i più giovani, avvinti dalla paura di commettere l’errore fatale. Ne è venuto fuori così un derby bloccato: il Fano ha patito l’avere una sola punta di ruolo, Padovani, al quale Antonioni ha cercato invano di prestare assistenza, mentre il Fosso, disponendo davanti Casolla e Fagotti, si aspettava qualcosa di illuminante da parte di Procacci. Andati delusi i disegni tattici della vigilia dei due allenatori, la gara si è snodata in rugbistiche conquiste di terreno dall’una e dall’altra parte, mai suffragate da finalizzazioni che potessero ripagare il prezzo di chi ha pagato il biglietto.

Per vedere l’unica vera occasione, bisogna prima citare al 31’ una girata di Bianchi con Guerrieri che si ritrova la palla tra le braccia e sulla ripartenza un tiro di Ricci respinto da un difensore sul quale si invoca un "mani". Nella ripresa al 16’ Urso incoccia di testa su punizione di Leonardo Pandolfi, Padovani fa altrettanto al 22’ con esiti sconfortanti e al 28’ ecco la palla gol: Casolla è solo in area ma il diagonale è provvidenzialmente deviato in angolo da Guerrieri. È zero a zero in tutto, giusto così.

Silvano Clappis