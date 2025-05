Fano e i segreti della romanità. Il suo nome nasce da una vittoria

Una città che vanta secoli di romanità, scoperta con gli occhi dei più piccoli. Fano è come una macchina del tempo capace di riportarci indietro di 2000 anni, attraverso le sue meravigliose ricchezze archeologiche. Il nostro viaggio nella civiltà romana parte dall’Arco d’Augusto, l’entrata principale della nostra città. Proprio qui troviamo dei dettagli nascosti che ancora celano segreti da svelare.

Cosa raffigura la chiave volta? Un leone? O un elefante? Vi lasciamo questa curiosità e riprendiamo il nostro viaggio verso una porta secondaria, quella della mandria, da cui partivano i carri per andare verso Pesaro. Lo capiamo osservando le pietre inferiori, che mostrano chiari segni di urto con le ruote. Sapevi che lungo le mura sono stati trovati ben 28 torrioni? E come misuravano le distanze tra l’uno e l’altro? Per capire questo dobbiamo diventare arcieri e scoccare una freccia a partire da un torrione seguendo la direzione delle mura; lì dove cade ne veniva costruito un altro. I torrioni erano fatti con una malta molto resistente che proveniva dalla campagna e che li ha tenuti in piedi fino ad oggi. Camminando lungo il nostro corso principale passiamo sopra a quello che era un anfiteatro e arriviamo alla chiesa di S. Agostino.

Perché la nostra città si chiama Fano? E perché è dedicata alla Dea Fortuna? Tutto parte il 24 giugno del 207 a.C., giorno dedicato alla Dea Fortuna. Quel giorno fu memorabile! I Romani si scontrarono con i cartaginesi nella battaglia del Metauro e vinsero dopo tante sconfitte. Così si convinsero che la dea li avesse aiutati e a lei dedicarono un santuario. “Fanum Fortunae” significa proprio “Santuario della Dea Fortuna”.

La nostra avventura continua: infatti adesso scenderemo sotto terra alla scoperta di un mondo nascosto in profondità. Ci siamo stupiti nel venire a sapere che proprio lì c’era il podio del santuario dedicato alla Dea e percorrendo una rete di cunicoli ci siamo imbattuti nell’abside dove ne era custodita la statua. Proseguendo nella strettoia ha attirato la nostra attenzione l’unico resto di una delle colonne che componevano il santuario. Verso la fine del percorso abbiamo scoperto una zona dove c’era un bagno pubblico. Secondo voi, come si pulivano i romani? Con un bastone con attaccata una spugna! Come già sappiamo infatti, i romani avevano un grande ingegno: potevano contare su un sistema di fognature che consentiva di avere acqua sempre pulita. Altro che Medioevo! Ma ora basta parlare, mettiamoci all’opera: diventiamo maestri ceramisti e realizziamo una lucerna, una vera e propria torcia di epoca romana (con l’argilla e due stampi che sovrapponiamo).

È ora di riprendere la nostra macchina del tempo e ritornare al presente. Volete sapere come la pensiamo? Non ci aspettavamo di trovare una vera e propria città sotto i nostri piedi.