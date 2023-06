Fano, Ecomuseo della Marineria, il Comune diventa proprietario dello Scimitar

Passi avanti per l’ecomuseo diffuso della marineria: il Comune è diventato proprietario dello Scimitar, il ristorante galleggiante ceduto dalla Coomarpesca con un atto di donazione. Al termine della manutenzione tornerà in acqua, probabilmente per essere riposizionato dov’è sempre stato, davanti allo Iat: diventerà un ‘Centro di interpretazione turistica’. Se n’è parlato ieri nell’incontro organizzato dalla Spi Cgil (sindacato pensionati) a Fano Marine Center. "Con questa iniziativa – ha spiega Lilli Gargamelli – vogliamo recuperare la memoria collettiva, la conoscenza delle identità culturali, valorizzando storia, tradizioni, paesaggio e far emergere le identità sviluppatesi nel tempo, prima di tutto quella marinara".

E proprio sui lavoratori fanesi del mare si è concentrata negli ultimi anni la Spi Cgil "raccogliendo materiale, storie e testimonianze – ha spiegato Giuliano Giampaoli – che saranno presentate il 7 luglio a Gimarra e il 16 luglio al museo della marineria di Pesaro Washington Patrignani a cui sarà affidato il materiale raccolto". A raccontare della struttura museale pesarese è la stata direttrice Maria Lucia De Nicolò, docente dell’Università di Bologna, che ha spiegato l’impegno per trasformare il museo pesarese "da oggetto del folclore a soggetto di storia". "Un altro obiettivo – ha spiegato Gargamelli – è promuovere il turismo culturale. A questo si aggiunga la creazione di una rete di relazioni locali, nazionali e persino internazionali utili a far conoscere, tutelare e valorizzare le realtà culturali ed i beni ambientali del territorio fanese".

All’assessore al Turismo, Etienn Lucarelli, il compito di fare il punto sul progetto dell’ecomuseo diffuso del turismo che si svilupperà in diversi luoghi coinvolgendo un’area ampia, com’è quella portuale. Un progetto che nei contenuti deve essere ancora costruito ma che si fonderà su alcuni punti fondamentali: lo Scimitar (dove si potranno organizzare mostre, seminari, con l’attivazione anche di un piccolo bar e installazioni visive), la videosfera (un locale dotato di poltroncine, per la visione di filmati sulla storia della marina), il museo della marineria all’ex asilo Manfrini, il Gugul, il quartiere dei pescatori, la Darsena Borghese che è già stata riqualificata. Un progetto che sta prendendo forma grazie anche all’Istituto centrale per la valorizzazione del patrimonio immateriale del Ministero della Cultura.

