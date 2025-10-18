Fano Film Festival nel segno di Cassel

L’attore francese Vincent Cassel, ex marito di Monica Bellucci, artista che non ha bisogno di presentazioni, è tra i vincitori della 37ª edizione del Fano International Film Festival, la rassegna del cinema corto che si svolgerà al cinema Masetti dal 21 al 25 prossimi. Proprio la Francia e la stessa Città della Fortuna saranno gli osservati speciali della manifestazione di quest’anno, come ha ricordato il direttore artistico Fiorangelo Pucci nella presentazione del festival che ormai ha raggiunto grandi numeri con quasi 2.000 film concorrenti in rappresentanza di un centinaio di nazioni e circa 200 cortometraggi provenienti dalla scuole di ogni ordine e grado che ha visto il trionfo dell’Istituto "Olivieri" di Pesaro. L’assessore alla cultura Lucia Tarsi ha sottolineato come il rilievo di una manifestazione si "vede anche dalla sua lunga storia".

"La manifestazione si inaugurerà martedì 21 ottobre – ha esordito Fiorangelo Pucci – con la proiezione in anteprima nazionale del film "Kaire" (Rallegrati, 22’), una produzione francese dell’attore e regista fanese Emanuele Giorgi, che è diventato famoso in Francia per una fortunata serie televisiva. ’Kaire’ è ambientato interamente a Fano, con una troupe quasi tutta fanese, tra cui spiccano gli attori Giorgia Trasselli, Fabrizio Bartolucci, Marco Florio, lo stesso Giorgi insieme al figlio Valentino, con musiche della cantante Anissa Gouizi". Mercoledì 22 ottobre è previsto un focus sul nuovo cinema italiano con la proiezione di quattro film che "danno l’idea – dice ancora Succi – di come possa essere il nostro cinema a livello nazionale fatto dai giovani oggi ancora sommerso nel corto", mentre giovedì 23 toccherà ad una selezione di film internazionali, tra cui il corto israeliano "Forbidden Holiness" (15’) da una parte e l’iraniano "Comment" (13’) dall’altra; venerdì toccherà alla vetrina di film prodotti dai diplomandi della Scuola nazionale di Cinema di Roma, mentre sabato 25 ottobre alle ore 17,00 è prevista sempre al Masetti la cerimonia di premiazione di tutti i vincitori.

Non ci sarà, purtroppo, Vincent Cassel (tra l’altro, il padre Jean Pierre Cassel fu anche lui premiato, anni fa, al festival fanese), il 58enne attore parigino protagonista del film "Le Colisée" (13’) del regista Nabil Kechouhen, un racconto intimo e del mondo della pallacanestro giovanile. "Transumanza" (15’) è il film d’esordio dello sceneggiatore e regista Giovanni Bertoia, triestino cresciuto come attore negli Stati Uniti premiato come miglior film italiano. Il premio per il miglior film straniero è andato al regista franco senegalese Simon Panay per "The boy with white skin", una storia vera girata nelle miniere d’oro illegali del Benin. Premi anche ai registi Matteo Burani per "Playing God" (9’) quale miglior film di animazione e miglior colonna sonora e Valerio Narcisi di Porto S. Elpidio per "Caramella" (14’) come miglior film di autore marchigiano.

Silvano Clappis