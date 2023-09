’Fano Fiorisce’ colorerà il centro ma sarà la prossima settimana

Era in programma per questa settimana, come recita la cartellonistica affissa in città. Ma è stata spostata alla prossima, per le avverse condizioni meteo previste nel weekend. E così si svolgerà dal 28 settembre al 1 ottobre "Fano Fiorisce" la mostra mercato dei fiori nata mezzo secolo fa per onorare San Francesco ed oggi arricchita da un ricco cartellone di eventi musicali e giocoleria messi in campo per allietare grandi e piccini.

Cinque concerti diffusi per la città offerti dai musicisti dell’Orchestra Sinfonica Rossini, giochi in legno per famiglie e un mercatino tipico sui prodotti della sostenibilità faranno da cornice all’evento "green" che porta avanti l’antica tradizione fanese della Festa dei Fiori autunnale. Per quattro giorni la città della Fortuna si trasforma in quella dei colori e dei profumi, con l’appuntamento di fine estate che offre la possibilità a 20 operatori commerciali del settore (dieci in meno dello scorso anno), di esporre i propri prodotti nella mostra mercato che per lo slittamento non ingloba più gli eventi conclusivi (e altrettanto green) della settimana europea della mobilità.

E quest’anno si è perso anche il "chilometro verde", ovvero il centro storico addobbato con enormi piante per sensibilizzare la città e i cittadini. "Era difficile da organizzare perché poi uno non lo voleva troppo vicino alla sua vetrina, l’altro non poteva aprire le finestre… tutto questo dimostra che c’è tanto lavoro da fare per la cultura di una città più green" hanno detto l’assessore agli Eventi Etienn Lucarelli e la vivaista Luana Regini che collabora all’organizzazione.

Come sempre gli stand saranno collocati tra Porta maggiore e l’Arco d’Augusto, girando per via delle Rimembranze e via Corridoni, che in quel lunghissimo weekend apriranno i battenti per più tempo: dalle 9 alle 23. Si inizia giovedì 28 alle 11 il taglio del nastro delle autorità, che invitano cittadini e commercianti del centro a collaborare all’evento esponendo fiori dalle loro vetrine e nei terrazzi. Ma sabato 23 c’è la prima anteprima musicale al Bastione Sangallo con "World Music del Mediterraneo" canto percussioni e loop station con Anissa Gouizi violoncello e Jacopo Mariotti.

Tiziana Petrelli