’Fano Gastronomica’ chiude al Galeone

Ultima tappa per "Fano Gastronomica - dieci tappe a miglio zero". L’appuntamento è al ristorante Il Galeone, in piazzale Amendola, con la proposta culinaria dello chef Marco Vegliò. Giovedì alle 20, verrà proposto un menu di quattro portate per

un percorso nella storia e nella ricerca creativa della cucina marinara. Aperitivo di benvenuto con piccoli snack e a seguire mazzancolle al vapore, insalata di finocchi e agrumi, canocchie gratinate,

il loro brodo leggermente affumicato. Tagliolini, raguse, limone bruciato e finocchietto. Filetto di rana pescatrice, carciofi e maggiorana. Per finire, soffice alla moretta.

Prezzo menù: 60 euro (bevande escluse). Info e prenotazioni: Tel. 347 9383785.