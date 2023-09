Fano: Giorni decisivi per il centrodestra. De Leo corre, Serfilippi medita

Giorni decisivi per le candidature a sindaco nel centrodestra. Appare confermata la discesa in campo di Giuseppe De Leo, annunciata a luglio. Sono già partiti gli inviti per la convention di domenica, alle 16, al cinema Masetti, dal titolo "Una storia nuova" che, comunque, sarà aperta a tutti. Il pomeriggio (l’incontro non durerà più di 2 ore) prevede prima il dibattito su vari temi cittadini (cultura, urbanistica, turismo, servizi sociali, economia) poi l’intervento finale del candidato sindaco De Leo. Prima di quella data anche il consigliere regionale della Lega Luca Serfilippi, così si vocifera negli ambienti leghisti, potrebbe rompere gli indugi sulla sua candidatura a sindaco. Decisivo potrebbe essere l’esito del sondaggio commissionato dal centrodestra regionale a una società di Roma per valutare il gradimento di tre nomi: Giuseppe De Leo (ex direttore generale del Comune, espressione del civismo), Stefano Aguzzi (ex sindaco e oggi assessore regionale di FI) e Luca Serfilippi (ex assessore comunale e ora consigliere regionale della Lega).

Anche se la Lega Fano ha sempre insistito sulla sua candidatura, Serfilippi finora non si è mai sbilanciato, anzi è sembrato sempre poco convinto di assumere tale impegno. I prossimi giorni saranno decisivi. Qualcosa si muove anche nella coalizione al governo della città dove i possibili candidati sindaci, ad eccezione di Samuele Mascarin, non hanno ancora manifestato le loro intenzioni. Unica novità è che sia il segretario del Pd, Renato Claudio Minardi, sia il sindaco Massimo Seri sembrano d’accordo sulle primarie, ma non su quando farle: Minardi vorrebbe rinviare l’appuntamento all’inizio del 2024, Seri invece vorrebbe che la consultazione si svolgesse entro l’anno.

an. mar.