Fano, Giunta frena sull'Approvazione Definitiva del Prg

Frena la giunta sul nuovo Prg e sull’avvio del lungo iter per la sua approvazione definitiva. Se il vicesindaco Cristian Fanesi (in foto) spinge per inserire il Piano regolatore generale all’ordine del giorno di uno dei prossimi consigli comunali, i colleghi di giunta temono, visti i tempi ristretti, (da marzo il Comune entra nella fase dell’ordinaria amministrazione) di non arrivare alla fine della complicata procedure e di rimanere bloccati alla fase dell’adozione.

"L’adozione del Prg e non la sua approvazione – fa notare qualcuno – comporta l’entrata in vigore delle norme di salvaguardia, bloccando lo sviluppo economico e turistico della città e determinando, a causa della riduzione delle aree fabbricabili, minori entrate Imu".

Di tutto questo si è parlato nella giunta di qualche giorno fa, in un clima abbastanza teso, dove anche il sindaco Massimo Seri ha sottolineato i ritardi del Prg (è stato presentato alla città a metà aprile di quest’anno) pur cercando una possibile via d’uscita.

an.mar.