Fano-Grosseto, approvato un altro lotto

Dopo l’approvazione del progetto definitivo del lotto 4 (il bypass dell’abitato di Mercatello sul Metauro) nei giorni scorsi è arrivato, al termine della procedura ambientale di competenza del tratto umbro anche il via libera da parte della Regione Umbria per il lotto 1 tra Parnaciano e Selci Lama, in uscita dalla galleria lungo 10 km che collegherà alla E 45.

I pareri favorevoli sono stati espressi in conferenza dei servizi. In precedenza c’erano state varie interlocuzioni con richiesta di valutare una diversa traiettoria da Selci alla galleria della Guinza. Arriva così un altro tassello importante per il progetto della E78 Fano-Grosseto, l’arteria europea che collega le Marche all’Umbria e alla Toscana, l’Adriatico al Tirreno.

"La strategia che abbiamo perseguito – spiega l’assessore alle infrastrutture della Regione Marche Francesco Baldelli – di sbloccare la Galleria della Guinza (Lotti 2 e 3) si è confermata corretta smentendo chi era critico e chi ha tentato di bloccare quest’opera strategica. L’abbiamo sempre detto: il completamento della Guinza sarebbe stato il fulcro per sbloccare l’approvazione dei progetti anche degli altri lotti. E così si sta verificando, passo dopo passo".

"Insieme al presidente Acquaroli – aggiunge l’assessore regionale Francesco Baldelli – e ai colleghi di Umbria e Toscana stiamo rilanciando un’opera strategica per i collegamenti est-ovest, fondamentale per incentivare il turismo e l’economia non solo di Fano e della provincia di Pesaro e Urbino ma del Centro Italia, in grado di rafforzare traffici nella direttrice che dai Balcani attraversa il Porto di Ancona e raggiunge i porti toscani. La Fano-Grosseto, da libro dei sogni, sta sempre di più trasformando in libro dei fatti".

Amedeo Pisciolini