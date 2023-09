"Fano-Grosseto, basta ostacoli. Sarebbero deleteri altri rinvii"

Sacrifici per migliorare il territorio. Per la Fano - Grosseto questa condizione è il punto di vista della Confcommercio e Confturismo di Urbino. Egidio Cecchini direttore della Confcommercio e Fabrizio Marcucci Pinoli presidente della Confturismo non hanno dubbi che si debba proseguire come già stabilito mettendo da parte i ripensamenti. "Proprio quando, dopo decenni di inutili chiacchiere e di zero risorse, finalmente si arriva ad una accelerazione che potrebbe rappresentare un punto di svolta decisivo, ora che per la prima volta si vedono risorse finanziarie vere invece che quelle del Monopoli, ecco spuntare tutta una serie di distinguo che chiedono di rivedere, modificare e in sostanza bloccare quello che sta andando avanti". Una posizione netta: "Si parla di sacrifici troppo pesanti che una parte del territorio sostiene di non voler sopportare. Ma sul piatto vanno messi, a nostro avviso, anche gli enormi sacrifici che il territorio ha sopportato per 30 anni". Per sacrifici intendono ciò di cui questa area poteva godere come lavoro, abitanti e turisti. "Quanta ricchezza in meno, quanta minore qualità della vita sono costati a tutti noi questi anni di nulla? Il solo pensiero che, a causa delle divisioni del territorio e della opposizione di alcuni, possa essere di nuovo tutto rinviato a chissà quando è un rischio che non possiamo e non dobbiamo permetterci. La strada giusta è che assieme alla Galleria si vada avanti con gli altri lotti, a partire da quello di Santo Stefano di Gaifa-Bivio Borzaga".

fra. pier.