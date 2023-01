"Fano-Grosseto, Guinza falso mito"

La Fano-Grosseto va completata e qualsiasi saranno le tempistiche sarà comunque tardi per una infrastruttura essenziale, da sempre, per il territorio e non solo. Oggi interviene Azione e rimarca di procedere, sottolineando come il lotto 10 sia prioritario. Ovvero tra Canavaccio di Urbino e Fermignano.

"La foto di gruppo con il sottosegretario Bignani, il presidente della regione Acquaroli ed esponenti della maggioranza di governo che il 2 gennaio si sono ritrovati alla Guinza promettendo il completamento dell’unica canna esistente della galleria, ha più il sapore della propaganda che di certezze - scrivono -. Completare una canna, che peraltro richiederà anni, 3 e mezzo quelli indicati dal sottosegretario, e risulterà inutile senza aver realizzato anche la seconda.

Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha escluso qualunque percorribilità in doppio senso di marcia ed anche a senso unico alternato con semaforo. Se e quando si realizzerà la seconda galleria i lavori fatti sulla prima saranno già ammalorati e bisognerà spendere altri soldi, senza contare che in uscita esiste solo una strada di 3 metri e mezzo di larghezza e nessun progetto di sviluppo. Siamo in sintonia con quanto sostenuto dall’ingegnere Alberto Paccapelo (coordinatore del progetto della Fano-Grosseto per i lotti da 4 a 10), che propone di dirottare i fondi, 150 milioni, al prolungamento della superstrada da Santo Stefano di Gaifa a Bivio Borzaga (lotto 10)".

Sulla questione interviene anche Massimo Guidi esponente del partito di Carlo Calenda: "La realizzazione del lotto 10 sarebbe immediatamente funzionale consentendo sia il collegamento con la Bretella per Urbino, sia con con l’importante area industriale di Fermignano. La realizzazione di questo lotto della Fano-Grosseto consentirebbe di risolvere il pericoloso attraversamento di Canavaccio e il tortuoso percorso con curve molto strette in zona San Marino di Urbino dove se si incrociano due tir c’è il rischio che si blocchi il traffico, come è capitato anche di recente".

Della stessa idea il segretario provinciale di Azione, Simone Favarelli: "Ripartire dalla Guinza senza la seconda galleria e da un lotto scollegato dalla viabilità esistente sembra seguire lo sgangherato paradigma che ha segnato la storia di questa infrastruttura".

Francesco Pierucci