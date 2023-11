Fano-Grosseto, la guerra degli striscioni

SUL METAURO

L’approvazione o la contestazione di un progetto, in questo caso il nuovo corso previsto per realizzare la Fano – Grosseto e in particolare per il passante di Mercatello, non corre solo sul digitale tra post e commenti sui social network. Il gruppo spontaneo di cittadini riunitosi dietro il nome "Voci della Valle", che si oppone al nuovo progetto e che già ha manifestato la propria opinione in una affollata assemblea pubblica, aveva, infatti, affisso degli striscioni in alcuni dei punti nevralgici che sarebbero toccati dal nuovo itinerario previsto per la Fano-Grosseto, come Ca’ Lillina, quartiere residenziale che si troverebbe a essere attraversato da un notevole flusso di traffico e, per la sua conformazione, non si presta all’allargamento della sede stradale.

"Purtroppo è scomparso lo striscione che avevamo appeso tra le querce secolari che questo progetto vuole abbattere – dicono i referenti di Voci della Valle-. Lo avevamo appeso nei giorni scorsi ma di notte qualche coraggioso ha deciso di toglierlo. Noi rispettiamo tutte le opinioni e invitiamo chi è a favore di questo progetto d’apertura della galleria della Guinza ad esprimere la propria invece di silenziare le opinioni degli altri. Purtroppo però è evidente che certe persone non hanno cultura democratica e preferiscono agire in questo modo".

Il furto subìto nottetempo non ha però scoraggiato questi cittadini: "Ne abbiamo appeso un altro nuovo di zecca – raccontano-. Eccolo qui: proprio a fianco della stretta stradina su cui questo progetto vuole convogliare tutto il traffico. Speriamo che questa volta – cocludono i cittadini – chi la pensi diversamente, si comporti in maniera civile e matura. In democrazia, quando ci sono individui o gruppi che hanno opinioni contrarie ad altri individui o altri gruppi, invece di silenziarsi a vicenda, si dibatte e si cerca di convincere l’altro o ad arrivare ad accordi con la forza delle idee e degli argomenti".

Andrea Angelini