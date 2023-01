"Fano-Grosseto, la più grossa presa per i fondelli"

Gentile lettore, non sarebbe certo la mia piccola, ulteriore e scontata presa di posizione nei confronti della intergalattica superstrada Fano-Grosseto a cambiare manco di un pelo il giudizio su questo pastrocchio immane che va avanti da decenni fondandosi ancora, fra l’altro, su studi e ricerche dell’allora Stato Pontificio. Quando l’intera popolazione di una provincia assiste ad una commedia che va avanti da anni e per anni riproponendo più o meno le stesse scene e tuttavia continua ad ascoltare con rinnovata speranza attenzione chi quella commedia recita sulla scena, allora vuol dire che neanche quella popolazione ha molto da vantarsi e sicuramente tutti noi cittadini "non siamo vittime innocenti" se non altro per manifesta credulità e specialmente quando la faccenda ha assunto toni metafisici con la questione della "canna" singola o doppia della galleria. Probabilmente i tempi non sono confrontabili, ma c’è da credere che quando il console Flaminio decise che Roma avrebbe "bucato" il Furlo per costruire quella Tirreno-Adriatico che sarebbe stata per duemila anni la strada Flaminia non l’abbiano tirata tanto per le lunghe. Altrimenti ci sarebbero ancora i cantieri romani fra Cagli e Cantiano. La Guinza? Non fa una grinza.