Fano-Grosseto, si riparte da Canavaccio

È stata finanziata la progettazione esecutiva del Lotto 10 della Fano - Grosseto, ossia il tratto della E78 da Canavaccio a Bivio Borzaga-Bretella di Urbino. Lo ha annunciato venerdì sera il sindaco Maurizio Gambini, durante un incontro con i cittadini canavaccesi per illustrare i progetti che riguardano il borgo, spiegando di averne parlato di recente con l’assessore regionale alle infrastrutture, Francesco Baldelli: "Si sta lavorando al progetto esecutivo del lotto, mi ha riferito. Si sta muovendo qualcosa anche per gli espropri necessari alla realizzazione di altri lotti, quindi l’ipotesi che questo Governo stanzi le risorse per completare la strada è credibile".

"In merito a questo – ha proseguito il sindaco – , alcuni cittadini di Canavaccio mi hanno detto di essere preoccupati che, una volta realizzato il tratto da qui a Bivio Borzaga e deviato tutto il traffico fuori dal paese, il paese possa rimanere fuori dal mondo. Ecco, tra gli obiettivi della riqualificazione dell’area ex Osca c’è anche quello di attrarre le attività che potrebbero rendere vivo il borgo a prescindere dal passaggio di auto e camion".

La conferma che il lotto sia in progettazione arriva dallo stesso assessore Baldelli, che lo definisce "una priorità strategica, non solo per la provincia di Pesaro Urbino, ma anche per la Regione Marche, perché inserito nella nostra visione delle infrastrutture finalizzata a rafforzare i collegamenti con l’Umbria e la Toscana, valorizzando le connessioni tra il triangolo logistico Porto di Ancona - Aeroporto di Falconara - Interporto di Jesi e i porti del Tirreno e le direttrici europee che viaggiano verso la Penisola iberica. I collegamenti trasversali contribuiscono ad accrescere la competitività del Centro Italia e a migliorare la qualità della vita di chi vive e lavora nei nostri territori interni. Ed è anche per questi motivi che il Lotto 10 è in progettazione".

In attesa della sua realizzazione, però, i residenti di Canavaccio hanno segnalato con preoccupazione al sindaco il grande aumento del traffico sulla strada Nazionale che attraversa il paese, da e verso la E78, in particolare di mezzi pesanti, e limiti di velocità spesso non rispettati. Fattori che creano pericoli per la sicurezza. La loro richiesta al primo cittadino è una deviazione nella zona artigianale del flusso di camion, come il Comune aveva in precedenza prospettato.

Il sindaco Gambini ha confermato che fosse un tentativo ipotizzato e annunciato, ma non concretizzato: "Mi è stato detto che quella strada non fosse adeguata al transito dei camion - spiega -. Però possiamo verificare nuovamente e partire con una prova, per esempio di un mese, saggiando anche la tenuta dell’asfalto. Sicuramente è qualcosa che posso valutare assieme al comandante della Polizia locale".

Nicola Petricca