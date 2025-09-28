Fano in emergenza contro un Real che punta su Traini

Cancellare subito la sconfitta di Castelferretti: è questo l’imperativo dell’Alma Fano che oggi pomeriggio al "Mancini" (alle 15,30) affronta la Nuova Real Metauro se non vorrà già ammainare i suoi sogni di primato. Il problema è che l’Alma arriva a questo confronto con una situazione di emergenza inimmaginabile fino a poco tempo fa. Fuori da tempo il centravanti Gucci, mister Omiccioli dovrà fare a meno anche della seconda punta Sartori e di un terzo attaccante Beciani, entrambi questi ultimi infortunatisi nell’ultimo match contro la Castelfrettese. Di punte rimangono Sabattini, Zaccarco ed Arpaia e il tecnico fanese dovrà fare di necessità virtù per approntare un reparto offensivo che risentirà pure della mancanza del fantasista Nicola Palazzi, altro elemeno che avrebbe potuto dare qualità. Di contro avrà una Real Metauro galvanizzata dalla buona prestazione ottenuta contro il San Costanzo Marottese e dal risultato positivo: un 2-2 dove i due gol portano la firma dell’ultimo arrivato in casa gialloverde, quel Michael Traini, classe 1988, ex Rimini, Sammaurese, Jesina, Ancona, Chieti, Civitanovese, che ha al suo attivo tanti anni in Serie D ed esperienza da vendere. Toccherà quindi alla difesa granata non farsi beffare, come domenica scorsa. Per l’occasione, a destra, Scarlatti dovrebbe rilevare Innocenti e Moschella la posizione di Niang di esterno alto. Arbitra Daniele Serenellini di Ancona. Tifosi fanesi mobilitati per sostenere in massa la squadra.

s.c.