Fano in missione sul campo di Arezzo

Oggi il Baseball Fano sarà impegnato ad Arezzo. I fanesi vengono dalla doppia vittoria casalinga contro i Lancers Firenze per 6 a 5 al mattino e 6-4 al pomeriggio.

"Diciamo che in generale siamo andati molto bene su monte e un po’ meno sul piatto – commenta il presidente fanese Antonio Vallieri –. Basta guardare le statistiche, che raccontano di ben 15 strikeout in gara 1 e 19 in gara 2. Sotto questo aspetto dobbiamo migliorare, perché non ci permette di portare corridori in base per poi potenzialmente segnare punti".

Comunque un’ulteriore conferma del buon lavoro che sta facendo il coach Torres coi tanti giovani prospetti presenti nel roster arancionero, grazie anche alla collaborazione con Junior Rimini Pirati, New Rimini e Pesaro Baseball. E adesso sotto con la duplice sfida di Arezzo.

b. t.