Fano, incidenti a raffica Due scontri, 3 feriti

Due incidenti con tre feriti a Fano, uno con tre coinvolti a Macerata Feltria. Giornata di scontri ieri sulle strade della città della Fortuna e anche dell’entroterra.

Il primo di Fano è successo verso le 10 di ieri a Metaurilia. Un’auto condotta da un 59enne fanese ha svoltato a sinistra per andare verso la spiaggia, ma in quel frangente uno scooter con due persone che arrivava da dietro, in manovra di sorpasso, è andato a schiantarsi contro la macchina. Conducente di 67 anni e passeggera, la moglie, cadevano a terra, riportando lesioni non gravi. Portati entrambi al pronto soccorso. L’altro incidente alle 10.30 con la collisione tra un mezzo guidato da un pesarese 61enne e una bici condotta da una fanese di 41 anni. E’ successo all’altezza del cavalcaferrovia che collega viale Piceno con via Zuccari. Ciclista portata al pronto soccorso.

A Macerata invece, sulla strada verso Mercatale, alle 9, un’auto condotta da una donna ha superato un gruppo di una quindicina di ciclisti, ma ne ha urtati tre facendoli rovinare a terra. Sul posto, vigili del fuoco ed eliambulanza che ha portato il ferito ad Ancona.