Fano International Film Festival premia Valentina Bellè

E’ Valentina Bellé, 31 anni, veronese, la migliore attrice della 35a edizione di Fano International Film Festival, rassegna del cinema corto in programma dal 24 al 28 ottobre. L’attrice è la protagonista del film "Mirandàs mind" (17 minuti) della regista Maddalena Crespi, premiato come miglior pellicola. Bellé ha recitato, tra l’altro, in "Una questione privata" dei fratelli Taviani, "Amori che non sanno stare al mondo" di Francesca Comencini e in diverse serie tv. Il premio alla carriera va invece all’attrice siciliana Donatella Finocchiaro per il film "L’anima in pace" diretto da Ciro Formisano.