Fano Jazz, ad aprire il trio di Richard Bona e Alfredo Rodriguez

Lavora a pieno regime la macchina organizzativa del Fano Jazz By The Sea in programma dal 20 al 28 luglio a Fano. Non senza piccoli scossoni. Nelle ultime ore si è reso infatti necessario un decisivo cambio di programma per la serata inaugurale della XXXII edizione che aveva già annuciato sul palco gli Yellowjackets. Ma l’improvvisa cancellazione da parte della formazione statunitense del tour europeo estivo, ha costretto l’organizzazione del Festival a individuare prontamente una degna sostituzione. Sempre di alto livello. E così domenica 21 luglio, alla Rocca Malatestiana, sarà il trio del formidabile bassista di origine africana Richard Bona e del prodigioso pianista cubano Alfredo Rodriguez, con Michael Olivera alla batteria ad aprire la dieci giorni di concerti, 45 in tutto, con 150 musicisti provenienti da tutto il mondo. Confermati tutti gli altri concerti: Knower (22 luglio), Tigran Hamasyan Trio (23 luglio), Ana Carla Maza (24 luglio), Daniel Garcia Trio (25 luglio), The Bad Plus (26 luglio). Nel concerto, Cuba e Africa unite dall’estro di un prodigioso pianista e di un virtuoso del basso elettrico. Alfredo Rodriguez e Richard Bona si sono conosciuti grazie al loro mentore comune, Quincy Jones. Dopo anni di amicizia, il duo è entrato in studio per lavorare insieme all’album di Rodriguez, Tocororo, prodotto dallo stesso Quincy Jones, realizzando due brani, "Raíces" (Radici) e "Ay, Mamá Inés", che mostrano come i loro background musicali unici possano unirsi in modo coeso.