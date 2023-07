Fano Jazz by the Sea 2023 Croker, tra acustica ed elettronica

di Claudio Salvi

Dopo l’apertura con Gianluca Petrella, l’acclamatissimo concerto con l’esuberante sassofonista Lakecia Benjamin e la performance del trio norvegese Rymden, la quarta giornata di Fano Jazz By The Sea avrà per protagonista stasera alla Rocca Malatestiana (ore 21.30) il trombettista americano Theo Croker, artefice di un avvincente mix tra ritmi e colori diversi, tra suoni acustici ed elettronici.

Divideranno con lui la scena il tastierista Mike King, il contrabbassista Eric Wheeler e il batterista Michael Shekwoaga Ode. Il programma della giornata prevede altri tre eventi: alle 18,30 alla Pinacoteca di San Domenico solo performance della flautista romana Mariasole De Pascali, primo appuntamento della sezione “Exodus: gli echi della migrazione“; alle 19,45, sullo Young Stage del Jazz Village, il quartetto della pianista e cantante Federica Lorusso; alle 23, infine, ancora al Jazz Village, spazio alle sonorità elettroniche di Cosmic Journey con Fool Arcana. Il concerto di punta sarà quello di Theo Croker uno dei più interessanti trombettisti jazz di oggi: nominato ai Grammy più volte, è musicista, compositore, produttore e influencer. Nipote del leggendario trombettista Doc Cheatham, Theo Croker ha iniziato a esibirsi davanti ad un pubblico di appassionati di jazz proprio durante una cerimonia commemorativa per il nonno.

La flautista Mariasole De Pascali, vincitrice del Top Jazz 2022 della rivista Musica Jazz come "miglior nuovo talento italiano", ha recentemente pubblicato il suo primo album da leader, Fera, prodotto da Parco della Musica Records. Attiva sia nell’ambito dell’improvvisazione che delle musiche contemporanee collabora con varie formazioni e artisti, esibendosi in festival. Priva di compromessi per sua stessa natura, la sua solo performance è un microcosmo poetico: con il suo flauto, “aumentato“ con l’uso di tecniche estese, della respirazione circolare e della voce, la De Pascali esplora ogni limite attraverso un vocabolario di gesti e suoni tangibili trasformando la musica in materia viva, organica. Federica Lorusso presenta a Fano (insieme al sassofonista e clarinettista Claudio Jr De Rosa, al bassista David Macchione e al batterista Egidio Gentile), il suo album di debutto Outside Introspections, interamente scritto e composto dalla pianista, compositrice e vocalist. I Fool Arcana, gruppo creativo e dinamico mescola diversi generi della black music e li spinge oltre il loro limite, nella ricerca di un sound unico e personale. Picaresque è il loro primo album, scritto, arrangiato e prodotto da Riccardo Oliva al basso e da Cecilia Barra alla voce.