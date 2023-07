Fano Jazz by the Sea 2023 E’ ora del ritmo, è l’ora delle band

di Claudio Salvi

Si inaugura oggi la 31ª edizione di Fano Jazz by the Sea. Si parte stamattina (ore 11), con la trascinante P-Funking Band. In serata alla Rocca Malatestiana (ore 21.30) un irresistibile mix di suoni, ritmi e colori sarà anche al centro del concerto del trombonista Gianluca Petrella e dei suoi Cosmic Reinassance. Sempre oggi via al Jazz Village (ore 19.30) con il quintetto del sassofonista Antonio Ottaviano, mentre per Cosmic Journey (ore 23), saranno i Real Timpani ad accompagnare il pubblico verso la notte. Immancabile appuntamento all’alba di domenica (ore 5) all’Anfiteatro Rastatt col pianista Alessandro Sgobbio uno dei più interessanti nuovi talenti del jazz italiano. Ma veniamo a Gianluca Petrella e ai suoi Cosmic Reinassance (Mirco Rubegni tromba; Riccardo Di Vinci basso elettrico; Federico Scettri batteria e Simone Padovani alle percussioni). Ospite la vocalist di origine nigeriana Anna Bassy.

Petrella, tornare a Fano Jazz nel segno della rinascita.

"In realtà con questo concerto presentiamo nient’altro che Universal Language, il disco della Reinassance Cosmic band uscito a ottobre. Niente a che fare con rinascite, pandemie, ripartenze o cose simili; semplicemente un tour di promozione con nostre composizioni".

Eppure una sorta di rinascita nella musica di Petrella c’è stata.

"Direi piuttosto un’evoluzione. Se all’inizio (nel 2007), la band che avevo fondato era un esplicito tributo a Sun Ra, con 10 elementi sul palco e una musica densa e complessa, strada facendo ho pensato che sarebbe stato necessario uno stop. Ho pensato così ad un progetto che non abbandonasse del tutto l’idea iniziale ma che riducesse il numero dei musicisti (ora sono 5), aumentando nel contempo la libertà espressiva".

Dopo anni dimezzare una band così affermata non dev’essere stato semplice.

"E’ stato un po’ come ricominciare un percorso. Ho voluto rifondare tutto partendo dalla ritmica: batteria, percussioni e basso, aggiungendo un fiato".

Senza nemmeno un piano? Eppure Sun Ra era un pianista…

"Il piano porta dei vincoli armonici. Noi invece suoniamo le nostre mono-note per dare più espressività e colore. Uso dei sintetizzatori ma non come pianista quanto piuttosto come suoni e per creare atmosfere".

Lei e il trombone, una relazione quasi simbiotica.

"In realtà il mio amore con lo strumento è stato altalenante negli anni. Dal rapporto idilliaco che avevo all’inizio fino a quello di mezzo col quale fare arrivare musica. Il trombone è uno strumento abbastanza ostico e il mio sforzo mentale è stato sempre quello di produrre emozioni attraverso il suono. Molto più semplice farlo con tanti altri strumenti più “ruffiani“ che con un trombone ma è proprio questa la mia sfida quotidiana".