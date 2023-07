Fano Jazz by the Sea 2023 L’energia pura di Fergus McCreadie

Prosegue tra mille suoni e una serie di interessanti e stimolanti concerti, ognuno con una sua dignità e una buona dose di originalità, il cammino di Fano Jazz by the Sea. Dopo il concerto con l’icona del basso Stanley Clarke e quello con il sassofonista Donny McCaslin, nella sua esplorazione dei nuovi suoni del jazz contemporaneo, il festival propone oggi il pianista scozzese Fergus McCreadie, che con il suo trio (David Bowden al contrabbasso e Stephen Henderson alla batteria), questa sera alla Rocca Malatestiana (ore 21.30). Sempre oggi sono in scaletta appuntamenti alla Pinacoteca San Domenico e al Jazz Village.

A San Domenico (ore 18.30), la violinista Virginia Sutera si produrrà in una solo performance nell’ambito della sezione “Exodus – Gli echi della migrazione“. Al Jazz Village, invece, doppio evento con il quintetto del sassofonista marchigiano Marco Postacchini (ore 19.45) e con Archivio Futuro (ore 23). Fergus McCreadie, classe 1997, è uno dei più interessanti giovani talenti della scena jazzistica britannica e internazionale: con la sua miscela di jazz e musica folk scozzese ispirata ai paesaggi del suo paese, sta catturando i cuori e le menti del pubblico di tutto il mondo. Senza dubbio è una futura star. È l’unico musicista non classico ad essere stato selezionato dalla Bbc come artista di nuova generazione del 2022. Sempre lo scorso anno ha ricevuto il JazzFM Award come strumentista dell’anno e il suo ultimo lavoro discografico Forest Floor è stato insignito del premio Scottish Album of the Year, oltre ad aver ottenuto una nomination ai Mercury Prize. Pubblicato dalla Edition Records con immediato successo di critica, Forest Floor ha raggiunto la vetta delle classifiche jazz e blues del Regno Unito.

"Fergus McCreadie – si legge nelle note di sala – ha una profondità innata, un talento e un’espressione naturale che comunicano ben oltre i suoi anni. La sua capacità di passare da un suono pieno e radioso a un’immobilità tranquilla e leggera in un momento, è semplicemente mozzafiato. Sebbene la sua musica sia costruita sulle tradizioni popolari con cui è cresciuto, è la versatilità del ritmo e del colore, dalle sfumature più delicate all’energia più alta, ad affascinare". Con Forest Floor, Fergus McCreadie ha sviluppato la propria estetica illustrando i cambiamenti che le stagioni producono in una foresta: una percezione che ha alimentato il concept dell’album e che esprime appieno il legame tra il pianista e la natura della sua Scozia.

