Fano Jazz by The Sea 2023 Manou Gallo e la potenza del basso

Un festival green che si chiude nel verde della natura in un uno dei luoghi più suggestivi della provincia. Oggi infatti si trasferisce armi e bagagli alla Golena del Furlo Fano Jazz By The Sea il festival che chiude i battenti di questa sua fortunata e interessante 31ª edizione nel parco del Furlo di Acqualagna e che passa proprio in quel luogo, diventato da anni uno scenario perfetto per un finale di festival, il testimone ad un’altra apprezzata rassegna che invece prende il volo: si tratta di Terre Sonore, che fino al 27 agosto proporrà numerosi concerti in tutta la provincia di Pesaro e Urbino e che offrirà il meglio del jazz italiano. La qualità è garantita dalla puntuale direzione artistica di Adriano Pedini. Ma veniamo al finale di Fano Jazz by the Sea che avrà per protagonista del concerto conclusivo la bassista e cantante Manou Gallo. Una virtuosa del basso elettrico, personalità magnetica che incarna oggi una delle espressioni più spettacolari della musica africana. Al suo fianco ci saranno Ruben Hernandez Gonzalez alla tromba, Gaspard Gierse al sax, Yannik Werther alla chitarra, Norman Peplow alle tastiere e Pit Cedric Huseyn alla batteria. In occasione dell’evento sarà attivo un servizio navetta dal parcheggio Abbazia di San Vincenzo e Ristorante Birra del Pozzo. Manou Gallo è la “Afro Groove Queen“.

Così si intitola il suo quarto album uscito nel 2018, forte della partecipazione di grandi nomi come Bootsy Collins, Chuck D e Manu Dibango. E da quel momento viene chiamata la bassista originaria della Costa d’Avorio e da tempo residente in Belgio. Fattasi le ossa suonando in vari paesi africani, Manou Gallo è arrivata in Europa nel 1997. Diventa la bassista delle Zap Mama, la band di Marie Daulne, e si esibisce sui più grandi palchi europei e americani. Dal 2003 dirige le proprie band e partecipa ad altri progetti. Gli ingredienti per il finale col botto ci sono.

Claudio Salvi