Fano Jazz By The Sea 2024: in arrivo un grande cartellone

Il jazz è vivo, viva il jazz! Digiuni da ormai qualche mese torna a fare capolino il cartellone dell’estate con la XXXII edizione di Fano Jazz By The Sea (20-28 luglio), un festival che si preannuncia di respiro internazionale, con numerosi ospiti di prestigio sul palco principale (dal 21 al 26 luglio) alla Rocca Malatestiana (biglietti disponibili online già a partire da domani sul sito di Vivaticket). Inizio col botto domenica 21 con gli inossidabili Yellowjackets (foto), la più longeva e creativa delle fusion band che si presenterà nella sua nuova configurazione che vede accanto ai suoi membri storici (il sassofonista Bob Mintzer, il tastierista Russell Ferrante e il batterista Will Kennedy), il bassista Dane Anderson. Un poker d’assi al servizio di una musica in costante movimento.

Il giorno successivo sarà la volta di una delle band più imprevedibili del momento, Knower, il cui cuore è rappresentato dal polistrumentista Louis Cole e dalla vocalist Geneviève Artadi. Jazz, dubstep, rock, elettronica e altro ancora contribuiscono al sound unico di quella che è stata definita come una band "funk-pop futuristica". Altro gradito ritorno sarà il 22 luglio, quello del trio del pianista Tigran Hamasyan: il musicista di origine armena proporrà la sua fortunata miscela di sonorità jazz-fusion, di alchimie elettroniche e di profumi folklorici mediorientali. Novità assolute saranno, invece, la violoncellista e cantante cubana Ana Carla Maza e il pianista spagnolo Daniel Garcia, due nomi che rimandano inevitabilmente ai climi della musica di ceppo latino, rispettivamente ospiti del Festival nelle serate del 24 e 25 luglio. Venerdì 26 in scena i rinnovati Bad Plus, ovvero al bassista Reid Anderson e al batterista Dave King, cofondatori del gruppo, affiancati dal sassofonista Chris Speed e dal chitarrista Ben Monder, quest’ultimo partner di David Bowie nel suo album Blackstar. L’asse musicale della band è spostato decisamente in direzione di un post-rock che, mantenendo gli addentellati con certo jazz elettrico, oscilla tra una dimensione astratta e in qualche modo psichedelica e una energetica, roboante e talora hard.

Il Festival avrà una significativa anteprima a ingresso gratuito la sera di sabato 20 luglio all’Arco d’Augusto, con il travolgente trio funk The Next Movement, per poi concludersi in modo altrettanto simbolico con la grande festa alla Golena del Furlo di Acqualagna, prevista per domenica 28 luglio, con la partecipazione dei francesi Lehmann Brothers, a suggellare il passaggio di testimone con la rassegna Terre Sonore. Il Festival avrà poi diverse sezioni: da Live In The City, con un concerto all’alba in riva al mare, a Young Stage, spazio destinato ai giovani talenti, da Exodus Stage, ciclo di solo performances a Cosmic Journey. Il Green Jazz Village manterrà una posizione centrale nei giardini della Rocca.

Prevendite online concerti su : https://fanojazzbythesea.vivaticket.it/ Prezzi biglietti concerti main stage: da 25 a 30 euro, ridotti da 23 a 25 euro.