’Fano Jazz’, leggende e nuovi talenti

di Claudio Salvi

Si scaldano i motori per Fano Jazz by the Sea Fano Jazz By The Sea. La 31ª edizione si svolgerà dal 22 al 29 luglio con la consueta appendice alla Golena del Furlo domenica 30 luglio. Dieci giorni di Festival, con 45 concerti (35 gratuiti), con oltre 150 musicisti che si esibiranno in tutta la città, ad iniziare dalla Rocca Malatestiana, sede del palco principale il cui programma è già definito. Biglietti disponibili da domani su Vivaticket.

Si parte sabato 22 luglio con il trombonista Gianluca Petrella e i suoi Cosmic Renaissance, una delle band più esplosive in circolazione. La sera dopo toccherà invece al gruppo di uno dei nomi nuovi e più talentuosi della scena afroamericana: la sassofonista Lakecia Benjamin, che presenterà il suo ultimo album, "Phoenix".

Lunedì 24 luglio è il turno delle più audaci alchimie sonore provenienti dal Nord Europa dei Rymden, supertrio formato dal tastierista norvegese Bugge Wesseltoft e dai due svedesi Dan Berglund e Magnus Öström, rispettivamente a contrabbasso e batteria, ovvero la ritmica del glorioso E.S.T. Trio.

Il 25 e 26 luglio in scena i gruppi del trombettista Theo Crocker, con il suo mix di funk spirituale, R&B elettronico e jazz spaziale, e del grande Stanley Clarke, una vera e propria icona autentico virtuoso del basso elettrico.

Già applaudito qualche anno fa alla Rocca Malatestiana, guiderà una nuova ed entusiasmante band denominata 4EVER. Un quintetto - con Emilio Modeste al sax, Colin Cook alla chitarra, Jahari Stampley tastiere e Jeremiah Collier alla batteria - che enfatizza la legacy jazz fusion di gruppi storici come i Return To Forever, nei quali lo stesso leader ha militato con onore.

Giovedì 27 in scena il sassofonista Donny McCaslin, coinvolto da David Bowie per il suo ultimo album-capolavoro "Blackstar". Con lui altri due dei solisti scelti da David Bowie per il suo testamento artistico, il tastierista Jason Lindner e il bassista Tim Lefebvre, oltre al batterista Nate Wood.

Una novità sarà invece, venerdì 28, il trio del pianista scozzese Fergus McCreadie, che con la sua miscela di jazz e musica folk ispirata ai paesaggi della sua terra di origine sta catturando i cuori e le menti del pubblico di tutto il mondo.

E poi primizia assoluta per il Festival sarà anche, sabato 29, uno degli eredi di una delle leggende della musica africana, Fela Kuti: l’incredibile vitalità e la straripante energia del padre dell’Afrobaeat rivivrà sul palco della Rocca Malatestiana grazie a Seun Anikulapo Kuti, anch’egli sassofonista come il padre, e agli Egypt 80, l’ultima band dell’indimenticato e indimenticabile Fela.

I suoni e i ritmi d’Africa riecheggeranno anche domenica 30 luglio nel Parco della Golena del Furlo di Acqualagna, con il gruppo della bassista Manou Gallo, definita la "Afro+ Groove Queen": il suo concerto sarà l’anello di congiunzione con "Terre Sonore" che si svolgerà in 18 comuni della provincia con tappa finale domenica 27 agosto al Castello di Gradara col quartetto di Fabrizio Bosso e il suo omaggio a Stevie Wonder.