Fano Jazz, si accende l’ultimo fuoco Seun Kuti scalda la Rocca Malatestiana

Ultimi fuochi per Fano Jazz by the Sea che con il concerto di domenica alla Golena del Furlo cede il testimone alla rassegna Terre Sonore. Ma stasera (ore 21.30), è in programma l’ultima performance del cartellone a Fano; una delle proposte più spettacolari con il concerto alla Rocca Malatestiana di Seun Kuti con gli Egypt 80, ovvero l’ultima band che ha accompagnato il padre Fela, icona della musica africana. Con Seun Anikulapo Kuti voce, sax e tastiere, gli Egypt 80 ci saranno Nicolas Timon Sébastien alla tromba; Sakelario Nicolas Julien al sax baritono; Fabrice Filaal sax tenore; Benhallak Mohammed Chérif Anis alla chitarra; Kunle Justice al basso elettrico e Mario Orsinet alla batteria, nonché le cantanti e danzatrici Balogun Cynthia Abimbola e Iyabo Folashade Adeniran. (Biglietti posto unico 30 euro, ridotto 25). Sempre oggi il Festival propone l’ormai abituale concerto del balcone (ore 18 Arco di Augusto) e Fano Jazz Byke The Sea, ovvero la biciclettata con accompagnamento musicale della Cargo Bugaloo Band! per il Centro Storico fino al Jazz Village. Alle 18.45 è quindi in programma alla Pinacoteca San Domenico, per Exodus – Gli echi della migrazione, il concerto del percussionista pesarese Peppe Consolmagno. Al Jazz Village, invece, l’Orchestra Mosaico terrà banco alle 19.45; finale alle 23, per Cosmic Journey, con i pugliesi Dervisci. Seun Kuti è figlio di uno degli artisti più influenti del XX secolo, Fela Kuti, "The Black President", musicista e attivista nigeriano, inventore dell’Afrobeat. E come il padre, Seun lotta con la musica per l’affermazione del proprio popolo. Con lui, la storica formazione degli Egypt 80 – "la più infernale macchina ritmica dell’Africa tropicale" -, nome che Fela diede agli Africa 70 nel 1977, rifacendosi all’antica civiltà egizia.

Fela Kuti è ora un’icona dell’Africa combattente che ritiene di potercela fare con le proprie forze e la propria cultura, contro l’ingiustizia, la corruzione, l’arroganza del potere. È questa la sensazione trasmessa anche dalla musica di Seun: "Voglio suonare l’afrobeat per la mia generazione – commenta l’artista – invece che ‘alzati e combatti’, il messaggio deve diventare: alzati e pensa!". Sassofonista e cantante, Seun Kuti cita fra i propri ispiratori Miles Davis, il musicista e poeta afro-americano Gil Scott Heron, i rapper Timbaland e Dr Dree, pur restando fedele allo spirito del padre.

Claudio Salvi