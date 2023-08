Fano: Musica Arabita, Dj Set e Concerti per i 100 Anni

Entra nel vivo "Porto futuro", che celebra anche i 100 anni della Musica Arabita. Ecco il programma di oggi: dalle 18 musica dj e musica live Hip hop a cura di House Of mentre, dalle 21, l’evento "Un Secolo di Note Colorate", esibizione della Musica Arabita per celebrare il suo Centenario con la partecipazione straordinaria dei comici del San Costanzo Show evento organizzato da Twentysix. Dalle 22.30 live set con special guest Hip hop più Bato dj set. Domani si chiude con il dj set, dalle 18, a cura di Carnage Collective & Friends. Dalle 23, insieme a We Love Echoes, ci saranno i Pastaboys: Dino Angioletti, Rame e Uovo, blasonato trio bolognese già resident nel celebre Echoes di via del Carro a Misano ai tempi d’oro e ancora oggi super attivi nella scena house nazionale e internazionale.

I tesserati Carnevalesca avranno la possibilità di avere un privé molto speciale e l’emozione di assistere alla serata sul carro della Musica Arabita.