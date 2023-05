Fano nel nome di Ruggero Ruggeri Elio Germano approda in città

Elio Germano a Fano. L’attore italiano, già interprete del film dedicato a Leopardi "Il giovane favoloso", proporrà il 25 maggio alle 16,30 e 21,15 alla Rocca Malatestiana un’opera in 3D dal titolo "Così è (o mi pare)" che 150 spettatori potranno vedere in modo immersivo con un sistema Vr, realtà virtuale. Lo spettacolo rientra nel progetto, avviato dal 2022, "Fano con Ruggero Ruggeri", attore ideale del premio Nobel per la Letteratura, Luigi Pirandello.

La seconda edizione si terrà dal 25 al 27 maggio e avrà un interesse sia sulla figura del più grande interprete italiano del Novecento nato a Fano nel 1871 sia sulle proposte dei giovani attori e studenti fanesi. Infatti il progetto è caratterizzato da un’attenzione rivolta ai giovani con l’intento di renderli partecipi in opere dove "le contaminazioni e le interazioni artistiche – dichiara il curatore del progetto prof. Massimo Puliani – e le sperimentazioni con le nuove tecnologie possano esaltare l’innovazione apportata da Pirandello alla tradizione teatrale". Proprio in questa chiave di lettura di Pirandello, che ha dedicato le sue opere a Ruggero Ruggeri a cominciare dai "Sei personaggi in cerca d’Autore", il programma alternerà momenti storici con grandi registi e attori a eventi spettacolari con mostre e video artistici di giovani videomaker dell’Accademia di Belle Arti di Macerata. Partecipa quindi con una sua opera al meeting internazionale dal titolo "Pirandello Skenè" in programma il 25 maggio, l’attore Elio Germano.

"Fano con Ruggeri" è stato avviato con un tavolo di coordinamento istituzionale dalla Fondazione Carifano, Bcc Fano, Comune di Fano, Fondazione Teatro della Fortuna, RTI Fano Rocca Malatestiana, ed è considerato uno degli eventi caratterizzanti la vita culturale non solo della città, ma a livello nazionale. Anche la Regione Marche sta predisponendo una legge triennale nel nome del grande attore fanese. In caso di maltempo le iniziative si spostano alla Pinacoteca di San Domenico. Tutte le performance sono ad ingresso gratuito.

b.t.