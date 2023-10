"Fano: Nonna Irma compie 100 anni - Auguri speciali dal Sindaco"

"Tanti auguri a Irma Falcioni per i suoi 100 anni". Il sindaco Massimo Seri ha voluto festeggiare Irma (insieme nella foto), partecipando alla festa organizzata per celebrare il suo secolo di vita. "Irma è una donna premurosa, generosa e solare - ha detto Seri - essendo cresciuta insieme ai suoi 11 fratelli. Ha sempre dedicato attenzione alla sua famiglia e ai suoi tre figli, oltre che impegnarsi nei lavori in campagna. Un vero piacere festeggiarla in questo grandioso traguardo".