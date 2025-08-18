Fano, paura all’aeroporto. Paracadutista atterra male e si rompe una gamba

Un attimo sospeso, lo sguardo rivolto al cielo terso di fine mattinata e la discesa che sembrava filare via liscia come tante altre. Poi, all’improvviso, qualcosa è andato storto. È accaduto ieri, poco prima di mezzogiorno, all’aeroporto di Fano: un paracadutista, in fase di atterraggio, ha perso il controllo e si è schiantato al suolo più duramente del previsto, riportando la frattura di un femore.

Si tratta di un turista proveniente dal Bolognese, arrivato nelle Marche per vivere l’emozione del lancio vista mare. Nonostante la caduta rovinosa, l’uomo non ha mai perso conoscenza: era cosciente, vigile, collaborativo con i soccorritori che lo hanno raggiunto in pochi istanti. A quel punto è scattato il protocollo d’emergenza. Come sempre in queste situazioni, è stato allertato Icaro, l’elisoccorso regionale, che è atterrato direttamente sulla pista dello scalo fanese. Il personale sanitario ha prestato le prime cure sul posto, per poi trasferire il ferito in ospedale in condizioni stabili.

La scena, concitata ma sempre sotto controllo, ha alimentato però voci incontrollate. In città, in pochi minuti, si era diffusa la notizia che un paracadutista fosse precipitato dall’alto, una versione che faceva temere il peggio. Solo più tardi la situazione è stata chiarita. A riportare la vicenda nei giusti contorni è stato l’avvocato Roberto Mascio, che dirige Turbolenza Skydive, la società che opera sul campo fanese: "C’è stato un grande spavento – ha raccontato – ma la persona sta bene. Ha riportato una frattura al femore, certo, ma non è mai stato in pericolo di vita".

Il sollievo per lo scampato pericolo ha rasserenato gli operatori e gli appassionati presenti, che hanno assistito all’arrivo dell’elisoccorso e alle operazioni di soccorso con il fiato sospeso. Una paura intensa, durata pochi minuti ma sufficiente a far comprendere quanto, dietro all’adrenalina di uno sport spettacolare come il paracadutismo, ci sia sempre una componente di rischio.

Le attività all’aeroporto sono riprese regolarmente, con la consapevolezza che stavolta l’incidente, pur serio, si è fermato a un infortunio. La voce iniziale di una tragedia aveva fatto rapidamente il giro della città, ma già dopo circa un’ora la notizia pubblicata sulla versione online del nostro quotidiano aveva chiarito i contorni reali dell’accaduto.

