Fano ritrova il suo Carnevale: "Siamo 10mila"

di Anna Marchetti

Buona la prima. Dopo due anni di stop, a causa della pandemia, il Carnevale porta in viale Gramsci, per la sfilata dei carri allegorici e del lancio dei dolciumi, quasi 10mila persone. Questo il dato fornito ieri pomeriggio al termine della sfilata. Il freddo non ha disincentivato la partecipazione di fanesi e turisti alla manifestazione. "Dopo due anni di covid – ha commentato il sindaco Massimo Seri – c’è stata una grande voglia di vivere il Carnevale, nella sua normalità e senza limitazioni". Forte soddisfazione nella Carnevalesca. "Siamo veramente contenti – fa sapere la presidente Maria Flora Giammarioli – della risposta del pubblico. Inoltre ci ha fatto piacere la presenza a sorpresa del presidente della Regione Francesco Acquaroli". Per Seri "la presenza del presidente "è stato un importante segno di attenzione per il Carnevale di Fano. Sono convinto che Acquaroli abbia compreso il valore della manifestazione e che questo si tradurrà in attenzioni e aiuti".

Il presidente Acquaroli ha aperto la sfilata a piedi e poi è salito sul carro del Vulon su cui c’erano anche gli ospiti della prima domenica: Rossella Brescia, Ciccio e Baz di "Tutti pazzi per Rds". Il trio si è fatto trascinare dal divertimento del getto e poi dalla torretta della direzione, insieme allo speaker ufficiale Francesco Minuz, ha salutato il pubblico con simpatiche gag. "Fano non è solo bellissima – hanno detto in coro Ciccio, Rossella e Baz – ma ha un Carnevale stupendo, persone che si sanno divertire in maniera sana e con grande educazione. E poi c’è il getto, un’esperienza davvero unica, ci siamo divertiti davvero tanto al Carnevale di Fano, siete pazzi ‘quanto’ noi".

Per il consigliere della Carnevalesca Saul Salucci "è andata meglio delle previsioni. Per la domenica del debutto ci eravamo dati l’obiettivo dei 7mila biglietti che abbiamo abbondantemente superato: siamo veramente contenti". Soddisfazione per la prima sfilata esprime anche il vicepresidente Stefano Mirisola: "E’ stata un ripartenza importante, il Carnevale ha saputo trasmettere energia e divertimento".

Registrata qualche fila ai varchi d’ingresso e un po’ di ritardo nell’avvio del primo giro. "La bonifica necessaria per ragioni di sicurezza – ha fatto notare l’assessore al Turismo Etienn Lucarelli – tra il Carnevale dei bambini della mattina e la sfilata del pomeriggio, ha fatto ritardare l’accesso delle persone all’interno del circuito. Analizzeremo cosa è andato bene e cosa c’è da migliorare consapevoli, però, che ieri è stata per Fano e per il Carnevale una bellissima giornata". "Non è stato facile – ha aggiunto Salucci – mettere in fila 13 carri e numerose mascherate: credo che sia stata una delle sfilate più partecipate di sempre".

La caccia al parcheggio non è stata facile anche se gli organizzatori non hanno ricevuto segnalazioni e lamentele: "E’ stato fatto un bel lavoro con la segnaletica che era di facile intuizione. Anche dal punto di vista della sicurezza ha funzionato tutto bene e per questo ringraziamo le forze dell’ordine presenti in grande numero".