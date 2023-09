"Fano: Seri chiede più agenti, ma per Fd'I e Udc non basta"

"Quello della sicurezza è un tema comune a tutte le città di medie dimensioni italiane, pertanto sarebbe opportuno che il Questore si impegnasse a garantire a Fano più agenti e risorse umane per assicurare le necessarie condizioni di sicurezza". Così il sindaco Massimo Seri all’indomani della domenica di follia che si è consumata in piazza Amiani, dove i carabinieri sono dovuti intervenire più volte nell’arco della giornata, sempre su segnalazione di cittadini che in orari diversi hanno assistito ad episodi di violenza tra gli stranieri che sono soliti frequentare quel parchetto. Non era la prima volta però. Per questo i commercianti della zona sono esasperati da queste presenze che tolgono loro serenità e lavoro. Lo aveva sottolineato ieri alla stampa Stefano Mirisola di Confesercenti, che domenica ha assistito all’ultima di quelle tante aggressioni: per questo aveva chiesto un maggior dispiegamento di forze dell’ordine a tutela di tutti i cittadini, anche dei più piccoli fruitori della Memo che domenica pomeriggio ha visto assistire attoniti a queste scene di violenza affacciati alle finestre della biblioteca cittadina.

"Siamo solidali con la protesta dei commercianti e dei cittadini, che hanno sollevato il problema del degrado e della violenza in questa importante area commerciale e residenziale della città - interviene Fratelli d’Italia tramite la coordinatrice locale Loretta Manocchi -. Le liti culminate in lanci di bottiglie tra individui ubriachi, sono solo l’ennesima conferma di una situazione che avevamo già denunciato in passato". "Davanti a questo scenario stiamo tenendo alta l’attenzione con un conseguente piano di azione - replica il sindaco Seri -, ma al contempo è opportuno specificare che non siamo davanti ad un’emergenza di ordine pubblico. Essendo consapevoli che questo fenomeno sta generando delle criticità, c’è un impegno trasversale in cui tutti stiamo lavorando alacremente per reprimere questi episodi e garantire così le massime condizioni di sicurezza. Operiamo in silenzio, che non va confuso con l’immobilismo, bensì rappresenta una condizione necessaria per valorizzare gli interventi e renderli maggiormente efficaci".

Ma per l’Udc questo è troppo poco. "I cittadini sono stanchi delle rassicurazioni del sindaco - sottolinea Stefano Pollegioni -. Dobbiamo prendere atto che ad oggi questa amministrazione non ha dimostrato alcuna volontà concreta di intervento scaricando il tema sicurezza pubblica sulle Forze dell’Ordine dello Stato quando è anche prerogativa del Sindaco occuparsene con tutti i mezzi a sua disposizione in primis la Polizia Locale".