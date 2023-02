Fano si lascia sfuggire la casa della Nazionale cantanti

Sfuma il sogno fanese di dare una ‘casa’ alla Nazionale Cantanti? Dopo anni di contatti e trattative con il Comune, la squadra sembra aver fatto un’altra scelta: Matelica. "Per la Nazionale Cantanti la sede di Fano era l’ideale – commenta la coordinatrice di Fratelli d’Italia Loretta Manocchi – per posizione e bellezza della città. Il sindaco Seri, come sempre, ha perso tempo e loro hanno decisamente virato su Matelica". La presenza della Nazionale Cantanti a Fano (progetto di cui si è molto parlato nella prima legislatura, i contatti li aveva tenuti direttamente il sindaco Massimo Seri) era legata al recupero di Casa Bartoli, nella zona sportiva della Trave, che avrebbe dovuto diventare la loro sede: un progetto da un milione e mezzo di euro. "La Nazionale (associazione che dispone come ben noto di sponsor notevoli) – prosegue Manocchi – che cercava di aprire una sede con foresteria e centro sportivo nel centro Italia, aveva individuato Fano e in particolare la zona della Trave. Zona sportiva nella quale c’è già un campo da calcio e loro avrebbero investito su un impianto in sintetico, riqualificato tutti gli spogliatoi e trasformato la casa colonica nella loro sede e foresteria. Un intervento di poco più di 1 milione di euro da condividere con il Comune, visto che per gran parte dell’anno le strutture sarebbero rimaste a disposizione della città e della prima squadra di calcio cittadina, che avrebbe potuto essere anche coinvolta nel progetto".

"Faccio presente – prosegue Manocchi – che il direttore sportivo dell’Alma è stato un dirigente della Nazionale Cantanti, quindi avremmo potuto avere un canale ancor più diretto. La presenza a Fano per alcuni periodi dell’anno di importanti cantanti, che avrebbero potuto richiamare colleghi internazionali, sarebbe servito da volano alla nautica locale che sta ripartendo, al turismo in generale e agli investimenti immobiliari. Ma tanto a Fano non serve nulla e allora la Nazionale Cantanti lasciamo pure a Matelica".

an. mar.