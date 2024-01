Fano solca il mare dei nababbi. Varato il catamarano da 12 milioni

Musica, coriandoli ed emozione. Messo in acqua, ieri mattina, al porto di Fano (darsena centrale) il primo catamarano prodotto dai cantieri Wider. Un gigante del mare da circa 12 milioni di euro, il primo di altri 5 catamarani (3 già in produzione all’interno del cantiere dei quali due per armatori europei, uno per un americano) da consegnare nei prossimi mesi: due saranno varati prima dell’estate.

Iniziati a costruire alla fine del 2023, i capannoni della Wider, al centro di polemiche per il loro impatto nell’area portuale, sono entrati a pieno regime produttivo. Ieri mattina, in una giornata gelida, il primo varo alla presenza del pubblico, assente invece il proprietario, un armatore europeo che sarà a Fano lunedì per la cerimonia ufficiale di consegna della magnifica imbarcazione, frutto della professionalità italiana. Una lussuosa villa galleggiante che tutti i fanesi potranno ammirare, passeggiando per il porto, perché lo yacht rimarrà ancorato nella darsena centrale per almeno altri due mesi, poi partirà per le isole del Mediterraneo.

Il mega yacht, che ha 4 cabine più quella dell’armatore che si affaccia a prua sul mare, è in grado di affrontare qualsiasi tipo di mare. E’ una imbarcazione a tecnologia ibrida, quindi a bassa emissione di C02, perché sfrutta l’energia elettrica prodotta dai pannelli fotovoltaici che, quando la barca è all’àncora, assicurano 15 ore di autonomia, riducendo al minino l’utilizzo del generatore.

I catamarani, ad iniziare da quello varato ieri, sono progettati, costruiti, assemblati e allestiti nel cantiere fanese con il coinvolgimento di molteplici professionalità e competenze (idraulica, meccanica, elettrica), anche del territorio. Nonostante la produzione sia partita, i cantieri non sono ancora completati anche dal punto di vista architettonico: l’impatto dei capannoni dovrà essere infatti ancora addolcito dalla presenza di ampie vetrate sul lato che guarda alla città, dove saranno ospitati gli uffici.

Inoltre l’impegno della Wider è quello di creare una scuola di formazione per imparare l’arte di fare le barche (quindi per carrozzieri, copertisti, resinatori, allestitori, meccanici e idraulici) e un ufficio per lo sviluppo di start up nel settore nautico.

Il vice sindaco Cristian Fanesi, che sarà presente alla cerimonia di lunedì, commenta così il varo del catamarano: "Una gran bella notizia per Fano tornata nel settore della cantieristica ai livelli pre-crisi. Siamo contenti perché stiamo vedendo i risultati concreti di un investimento che in città è stato discusso e, in alcuni casi, anche criticato ma che porta alla città stessa valore aggiunto e ricchezza. Adesso aspettiamo che l’intervento sia completato, nel rispetto degli impegni assunti".