Fano: Stretta dei carabinieri, 100 persone controllate, 65 veicoli fermati. Droga e denunce

Più lampeggianti e divise in centro storico. Negli ultimi giorni è stato intensificato il controllo del territorio, con servizi straordinari dei Carabinieri della Compagnia di Fano: una risposta celere alle preoccupazioni dei tanti commercianti che avevano denunciato il susseguirsi di gravi episodi di violenza tra stranieri, tra i quali gli ultimi in piazza Amiani e sotto i Gabuccini. Nei giorni scorsi sono stati così presidiati in particolare il Pincio, Piazza Amiani e la Rocca Malatestiana e martedì sera i militari delle Stazioni di Fano e Marotta, con l’Aliquota Radiomobile e l’unità antidroga del Nucleo Cinofili di Pesaro, hanno sorpreso tre giovanissimi (italiani di 18,19 e 21 anni) al Pincio con addosso piccoli quantitativi di stupefacente. I due più piccoli avevano un grammo di hashish a testa e l’altro quattro grammi di marijuana. Sono stati quindi segnalati alla Prefettura di Pesaro per possesso ad uso personale. Poco più in là, sempre martedì, è stato controllato e denunciato anche uno di quei due giovani che quest’estate avevano aggredito un cameriere al Lido per rubargli il portafoglio contenente 25 euro. Per quella rapina era stato condannato all’obbligo di firma con relativo provvedimento di foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Fano. Ma non l’ha rispettato. Per questo è stato nuovamente denunciato. Complessivamente, sono state controllate oltre 100 persone e 65 veicoli in transito che hanno portato anche a sorprendere un 38enne alla guida in stato di ebbrezza (ritiro immediato della patente e multa) e un giovane di vent’anni, di colore e senza fissa dimora, che bivaccava all’interno di un esercizio pubblico in stato di abbandono di via Dante Alighieri. Evacuato e denunciato. Per finire sono state avanzate al Questore di Pesaro e Urbino tre proposte di avviso orale a carico di altrettanti giovani, ritenuti soggetti pericolosi.

ti.pe.