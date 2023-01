Fano sud più sicura: ecco telelaser e velox mobile

di Anna Marchetti

Sicurezza a Fano sud: l’Amministrazione comunale, dopo l’autovelox fisso a Metaurilia, punta sui controlli della polizia locale con il telelaser e, a breve, con autovelox mobile, piuttosto che su un secondo impianto fisso a Ponte Sasso.

Mentre si attende che le quattro amministrazioni pubbliche interessate (Provincia e Comuni di Fano, Mondolfo e San Costanzo) scelgano il tracciato della complanare sud (la strada alternativa alla Statale 16 da Marotta a Metaurilia) e individuino i finanziamenti, i residenti continuano a tenere alta l’attenzione sulla Statale Adriatica e sulla sua pericolosità.

L’autovelox a Metaurilia, installato a giugno dello scorso anno, ha già prodotto effetti positivi inducendo gli automobilisti a ridurre la velocità, ma i cittadini continuano a pretendere sicurezza. "Gli attraversamenti – fa notare Sonia Campanelli del comitato Noi di Fano Sud – devono essere ben visibili, soprattutto di notte, sarebbe utile la segnaletica luminosa, così come a Metaurilia servirebbero le rotatorie".

Aggiunge Mirco Pagnetti che è consigliere comunale di Insieme è Meglio e residente a Ponte Sasso: "In attesa della complanare, vorrei che si continuasse a lavorare per la messa in sicurezza dell’attuale strada Statale: spostarsi in bici o a piedi per bambine e bambini, uomini e donne, anziane ed anziani è sempre più pericoloso. A Ponte Sasso d’estate gli attraversamenti e gli spostamenti sulla Statale si triplicano, il bel tempo incentiva a non prendere l’auto e le fermate dell’autobus lungo la strada sono affollate di persone che vanno o tornano dal mare".

Queste le ragioni che spingono Pagnetti a sollecitare "la progettazione e la realizzazione di marciapiedi (visto che le banchine non sono percorribili specialmente quando piove), far ridurre la velocità ai veicoli , regolarizzare il traffico in entrata ed uscita dal centro abitato e studiare piste ciclopedonali per collegare quest’ultimo con il centro sportivo di Ponte Sasso e con Marotta, per permettere ai bambini di andare a scuola da soli ed in sicurezza.

Questa è la Città delle Bambine e dei Bambini che vorrei , sempre più attenta alle loro esigenze e sapendo che le migliorie fatte pensando ai bambini sono vantaggiose per tutti".

Per quanto riguarda la nuova strada complanare dopo la presentazione la scorsa settimana dello studio di prefattibilità con due ipotesi di percorso dal costo di 40 e 58 milioni di euro, il comitato Noi di Fano sud si augura che "che i tre comuni e la Provincia scelgano il percorso nel più breve tempo possibile e diano a breve l’incarico per il progetto di fattibilità tecnico-economico". "Vedere i tre comuni –conclude Pagnetti – lavorare insieme per lo sviluppo del territorio incoraggia tutti noi, anche se sappiamo che la progettazione e la realizzazione della nuova strada inevitabilmente durerà diversi anni e nel 2024 si vota sia a San Costanzo sia a Fano. Sarebbe già un bel risultato se si riuscisse a finanziare e a realizzare lo studio di fattibilità prima di questa scadenza elettorale per lasciare a chi succederà alla guida dei Comuni qualcosa di concreto e di importante da prendere e portare a termine".