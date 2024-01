Fano torna a sorridere in casa. La Virtus si vendica di Sorrento

fano

SMARTSYSTEM : Dimitrov 23, Roberti 16, Galdenzi, Merlo 11, Partenio 2, Raffa (L), Margutti, Focosi 6, Mazzon, Gori, Maletto 7, Uguccioni. All. Mastrangelo.

SHEDIRPHARMA SORRENTO: Pontecorvo, Venditti, Gargiulo, Pilotto 7, Piedepalumbo, Disabato 15, Szabo 13, Prosperi (L), Bellucci 3, Garofalo 4, Grimaldi, Gozzo 13, Carcagnì, Imperatore. All. Racaniello.

Arbitri: Laghi Marco e Papapietro Eustachio. Parziali: 25-19, 16-25, 25-23, 25-15.

Note: Fano battute vincenti 5, battute errate 19, muri 12; Sorrento battute vincneti 0, battute errate 10, muri 6.

Torna a sorridere fra le mura amiche la Smartsystem Fano che regola Sorrento per 3 a 1 e vendica la sconfitta dell’andata. I virtussini soffrono nella parte centrale della sfida, ma escono fuori alla grande nei momenti decisivi del match. Nel primo set Fano parte subito forte con le battute di Dimitrov e Merlo (6-2) e amministra il vantaggio fino alla fine del set con Sorrento incapace di prendere contromisure. Cambia la solfa nella seconda frazione. Si scatena l’ex Gozzo e la battuta dei campani con Fano che va sotto prima 1-5 e poi 6-12, così il punteggio va in parità. Il terzo parziale è quello decisivo. Sulla scia del precedente la Shedirpharma parte forte (11-7), ma non fa i conti con l’orgoglio ed il ritorno di fiamma delle battute virtussine (Dimitrov sugli scudi). Proprio il bulgaro è scatenato e, nel punto a punto, trascina i suoi (17-17). Finale con Merlo che sale in cattedra e chiude l’attacco del 24-23, poi si ripete con l’ace decisivo. A questo punto Sorrento cede. I fanesi tornano convincenti anche a muro e dilagano nel quarto set.