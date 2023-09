"Fano: Trappisti e Asp, Opposizione chiede "La maggioranza faccia un passo indietro"

"Un passo indietro sull’Asp (Azienda dei servizi alla persona) e sulla variante al Prg sul monastero dei frati trappisti". Lo chiedono, in vista del consiglio comunale di lunedì, M5S, Bene Comune, Fano Ribella, Psi e Verdi. "Ci appelliamo – affermano – ai consiglieri di maggioranza e alla giunta affinché sospendano la delibera sull’Asp, come richiesto da una mozione sottoscritta da 11 consiglieri e quella sulla variante per il monastero trappista. Sarebbe una scelta di buon senso, e un segnale concreto della volontà di non voler frapporre ostacoli alla costruzione di un progetto politico comune di città, che tanti cittadini vicini al campo progressista si aspettano da noi".

La mozione sull’Asp è stata firmata da tutta l’opposizione insieme a Stefano Marchegiani di Azione e all’indipendente Giampiero Pedini. In quel documento si chiede "la sospensione della discussione e della votazione degli atti costitutivi della nuova Asp, rinviando ogni decisione al termine di un processo aperto, trasparente, partecipativo e inclusivo, con i soggetti del terzo settore, i portatori di interesse e il coinvolgimento del consiglio comunale". Intanto la scorsa settimana gli 8 primi cittadini, che fanno parte del Comitato dei sindaci dell’Ambito sociale 6 (assente Nicola Barbieri di Mondolfo) hanno dato il via libera alla costituzione dell’Asp, hanno approvato all’unanimità lo statuto, la convenzione costitutiva e l’analisi di sostenibilità economica pluriennale".

M5S, Bene Comune, Fano Ribella, Psi e Verdi insistono anche perché la maggioranza ritiri la variante sul convento trappista, approvata dalla giunta, difesa dal sindaco e dal vice, ma non condivisa da tutti i consiglieri del centrosinistra. Tra l’altro è di due giorni fa l’intervento della Diocesi che, pur senza interferire nel dibattito politico, ha voluto ribadire "un messaggio di lieta e benevola accoglienza della comunità trappista".

an. mar.