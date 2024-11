Fano, trasferta amara. Ko secco a Porto Viro

3

FANO

0

: Ballan, Arguelles Sanchez 10, Magliano, Ferreira Silva 18, Ghirardi, Lamprecht, Sperandio 2, Innocenzi, Bellia, Andreopoulos 20, Morgese, Eccher 3, Chiloiro, Santambrogio. All. Morato.

FANO: Coscione 3, Rizzi, Merlo 3, Roberti 14, Raffa (L), Mandoloni, Klobucar 6, Magnanelli, Vergoni, Acuti 2, Marks 12, Compagnoni 1, Mengozzi 8, Tonkonoh. All. Mastrangelo.

Arbitri: Mesiano Marta e Venturi Giuliano.

Parziali: 25-23, 25-21, 25-19.

Note – Porto Viro battute vincenti 8, battute errate 8, muri 6; Fano battute vincenti 7, battute errate 13, muri 7.

Secca sconfitta per la Smartsystem Essence Hotels Fano che a Porto Viro esce battuta per 3 a 0 al termine di una gara ben giocata dai rodigini. I fanesi, in cerca del bis dopo il colpo esterno di Reggio Emilia, non si sono questa volta ripetuti fuori casa nonostante il buon inizio di primo e secondo set (2-0, 6-0). Nella prima frazione le battute di Pedro e gli attacchi di Arguelles fanno male. Porto Viro si porta 20-15, i biancorossi reagiscono e si portano a un punto, ma non basta.

Nella seconda frazione Marks trascina i suoi in battuta (0-6) con la gara che sembra cambiare verso, ma ancora una volta prima Andreopoulos in battuta e poi in attacco ribaltano la situazione (9-8). A quel punto la Virtus si disunisce e il Delta Group sulle ali dell’entusiasmo allunga definitivamente (22-18). Equilibrio nel terzo set fino al 6-6, poi Arguelles decide di rompere gli indugi e il team marchigiano vacilla in ricezione. Si scatena anche Pedro in attacco e battuta, i virtussini non reagiscono, lasciando la vittoria ai padroni di casa.

La salvezza dei fanesi si costruisce in casa, certo, ma anche qualche punto in esterna farebbe comodo. A Reggio Emilia è successo. E molto probabilmente accadrà nel corso del campionato ancora lungo e dove è tutto ancora aperto. La testa della Smartsystem Essence Hotels deve ora proiettarsi sul match di domenica prossima, quando al Palas Allende atterra Palmi. La Virtus è una neopromossa, ma sta comunque dimostrando di saperci stare anche se la stagione non sarà affatto facile.

b. t.