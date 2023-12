Fano, Urbino, Cagli e Pergola. Cento milioni per gli ospedali

Quello che si prospetta, è un robusto salto di qualità per gli ospedali di Fano, Urbino, Cagli e Pergola. Nelle prossime ore saranno pubblicate, nella Gazzetta europea e italiana, gare per un importo complessivo di 100 milioni di euro, che riguardano la nuova palazzina dell’Emergenza-Urgenza di Fano, quella di Urbino, il nuovo ospedale di Cagli e la ristrutturazione dell’ospedale di Pergola. Interventi che dovranno essere realizzati entro il 2026 e che consentiranno di avere strutture "efficienti, tecnologicamente avanzate e in grado di operare in qualsiasi condizione" spiega l’assessore regionale all’Edilizia sanitaria Francesco Baldelli.

Inziando da Fano, "andiamo a realizzare la palazzina dell’Emergenza-Urgenza – dice Baldelli – in grado di garantire la continuità dell’attività anche in caso di emergenza importante come un grande evento sismico". L’investimento è di 24 milioni. "La Palazzina ospierà il Pronto soccorso, l’osservazione breve intensiva, la diagnostica per immagini dedicata per separare i percorsi che sono spesso causa di attese, la medicina d’urgenza, la terapia intensiva e subintensiva, l’Utic e il blocco operatorio con 4 sale operatorie e due sale operatorie superiori di circa 70 metri per gestire qualsiasi tipologia di intervento". Il tutto, con un fabbisogno energetico quasi nullo.

A Urbino la Palazzina dell’Emergenza-Urgenza (22 milioni e 100mila euro) avrà le stesse caratteristiche dell’edificio fanese, ad eccezione della Utic, anche se avrà in più la centrale di sterilizzazione. Segna un balzo notevole anche Cagli, dove si va a realizzare un nuovo presidio da 14,8 milioni, per "una struttura antisismica di classe 4 – spiega Baldelli – disaccoppiata dal terreno, cioè in grado di restare ferma di fronte a qualsiasi sollecitazione del terreno. Una struttura autosufficiente, di circa 4mila metri quadrati organizzata su 3 piani e uno interrato, che consentirà di potenziare l’offerta erogata fino ad oggi, con ambulatori specialistici che permetterranno anche la chirurgia breve e il potenziamento della rete dell’emergenza urgenza mediante la presenza di personale medico dedicato h 24".

Cospicuo intervento (30 milioni) anche per Pergola, con l’adeguamento e ristrutturazione dell’ospedale ’Santi Carlo e Donnino’. "Mettiamo a norma tutta la struttura, recuperando quella parte dell’edificio che dal 2018 non era utilizzabile per lavori di ristrutturazione mai completati. Dopo l’intervento Pergola avrà una struttura antisismica di classe 4, autosufficiente, in grado di ospitare i servizi di un ospedale per acuti". Quelli di un ospedale di base in area disagiata sono: medicina, chirurgia, pronto soccorso, riabilitazione (già presente), laboratorio analisi e radiologia.

Restano invariati i posti letto, "anche se è prevista una certa flessibilità per recuperare la mobilità passiva, come nel caso del nuovo ospedale di Pesaro" puntualizza l’assessore. Insieme al nuovo ospedale di Muraglia, da 204 milioni, per l’edilizia sanitaria provinciale si parla di un investimento complessivo da 300 milioni. Quanto all’orizzonte temporale, l’assessore fissa le scadenze: "Ognuno di questi edifici ha una quota di fondi del Piano nazionale complementare, con scadenze da rispettare fissate al 2026. In questo modo – conclude Baldelli – abbiamo raggiunto gli obiettivi che la Regione aveva fissato con il masterplan dell’edilizia sanitaria approvato nella prima metà del 2021". Prossimo passo, Fossombrone.