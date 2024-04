Fano-Urbino coperta dalle erbacce

Degrado e abbandono dell’ex ferrovia Fano-Urbino: Stefano Pollegioni di Udc scrive a Rfi, allegando le fotografie, per chiedere la pulizia del percorso e per conoscenza si rivolge anche al Prefetto. Come ogni anno lungo la tratta, chiusa da 40 anni, crescono erba ed arbusti che sono un pericolo per gli incendi". "Nel 2023 – ricorda Pollegioni – solo dopo aver interessato il Prefetto, che convocò Comune e Rfi, fu programmata la pulizia del tratto di via Attilio Regolo, fino all’ex stazione di Cuccurano. Anche quest’anno ho ribadito la richiesta ed ho sollecitato Rfi a calendarizzare gli interventi annuali di pulizia, così da non dover ogni volta segnalare la situazione".