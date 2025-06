Fano vince ai rigori contro Cagliese e conquista la finale provinciale

ESE1fano1(2-4 dopo i calci di rigore)

ESE (4-3-3): Azalea; Pupita (16’ st Gettaione), Bucci (22’ st Marchetti), Tenaglia, Falconi (40’ st Pieretti); Pierpaoli, Mascellini, Pieri (40’ st Ciabocchi); Balla, Ramaioli, Picchi. A disp. Ioni, Cenciarini, Paoloni, Pieretti, Rossini, Niosi. All. Trufelli.

Fano (4-3-1-2): Sodani, Guei (22’ st Mea), Nodari, D’Anzi, Incerti; Niang, Omiccioli, Bianchi; Palazzi; Gueye (22’ st Ricci), Sabatini. A disp. Giulini, Manuelli, Casoli, Orazi, Bonazzeli, Patrignani, Giovanelli. All. Spendolini.

Arbitro: Urbinati di Pesaro.

Reti: 7’ pt Picchi, 25’ st Niang.

Successione rigori: Mascellini (no), D’Anzi (gol), Picchi (gol), Niang (no), Ramaioli (no), Incerti (gol), Ciabocchi (no), Omiccioli (gol).

Note: pomeriggio afoso, terreno buono, spettatori 350. Ammoniti: Pierpaoli, Picchi, Incerti, Bianchi, Marchetti, Ricci. Angoli 2-5, recuperi 3’ + 5’.

Il gol su rigore di Andrea Omiccioli, ultimo della serie dopo i 90’ terminati in parità, regala al Fano la finale provinciale della Terza Categoria a spese di una irriducibile Cagliese che si è arresa solo dal dischetto. I tafferugli scoppiati in tribuna tra le opposte tifoserie costringono il direttore di gara a ritardare il fischio d’inizio di oltre cinque minuti, poi ristabilita la calma al pronti via la Cagliese va in vantaggi (6’) grazie al cross di Ramaioli girato in porta da Picchi col pallone che sguscia sotto le gambe di Sodani. Il Fano domina, ma spreca troppo in fase conclusiva e così i padroni di casa hanno buon gioco a resistere. Anzi nella ripresa prima Picchi e poi Balla falliscono il raddoppio. I granata allora trovano il pareggio (25’) quando ormai in pochi ci speravano grazie ad un tiro-cross di Niang che il portiere non trattiene e poi provano a insistere per chiudere il conto. Il caldo torrido e una Cagliese tenace complicano le operazioni del Fano che è costretto ad andare ai rigori. Sodani si riscatta alla grande e dopo tre errori dei cagliesi non c’è neppure bisogno di concludere la serie. Il Fano alza la coppa.

Silvano Clappis