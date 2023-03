Fanti, le memorie di un contractor: "Per morire basta un sorso d’acqua"

Marco Fanti, 61 anni, titolare di un’agenzia di sicurezza

Pesaro, 26 marzo 2026 – “Ero lì in Iraq come contractor per gli americani. Stavo guardando la nostra caserma di Nassirya quando mi avvicina un collega della Legione Straniera e mi dice: ‘Ma come è possibile che non ci siano difese?‘. Poi arrivò un camion pieno di esplosivo lanciato contro la caserma". Una strage e tra i morti anche Marco Beci di Pergola. Chi parla si chiama Marco Fanti, ha 61 anni, è amministratore delegato della società ‘La Fenice’ di Fano e vive a Pesaro. Prima di diventare un contractor era un giovane boscaiolo che girava per le foreste dell’Appennino tra Umbria e Marche. Poi paracadutista a Siena, una laurea in psicologia e criminologia all’Ucla in California. Quindi una vita sui teatri di guerra. "In Somalia i nostri fuggivano e per il terrore non aprivano lo sportellone del blindato ai compagni rimasti in strada. La guerra non si deve fare ed in guerra non esistono buoni i cattivi e non conta nulla se fino al giorno prima dicevi messa. E soprattutto bisogna essere preparati". In tutti i teatri di guerra come contractor. Ma lei come ha fatto? "Prima i corsi di addestramento in Israele dove sono i più bravi e preparati,...